英廚神當道評審嫌「仁當雞」皮不酥 惹怒東南亞網友

2018-04-03 22:53 中央社 雅加達3日綜合外電報導



圖擷自 says.com 分享 facebook

英國版「廚神當道」（MasterChef UK）烹飪節目以參賽者的東南亞佳餚「仁當雞」不夠酥脆為由將她淘汰，導致印尼與馬來西亞網友怒不可抑，連大馬首相都加入戰局。

法新社報導，兩國網友長久以來對仁當這道慢燉椰漿咖哩的發源地爭執不下，如今擱置歧見，聯手對「廚神當道」評審的無知大表憤慨。

法新社報導，華勒斯（Gregg Wallace）和特羅德（John Torode）這兩名評審本週以「雞皮不酥脆，無法下嚥」為由，批評馬國出生參賽者扎萊哈（ZalehaKadir Olpin）的仁當雞，引發軒然大波。

仁當源自於印尼西蘇門答臘省，通常是以雞肉或牛肉在香料與椰奶中慢燉而成，本來就不酥脆。

數百人上社群媒體指出評審的外行錯誤，馬來西亞網友甚至創建了「為仁當雞討公道」臉書專頁，連署要求兩位評審道歉。

臉書用戶Jin Wee在馬來西亞「星報」頁面上留言：「身為一個馬來西亞人，如果能夠，我會親自上節目仁當他們的頭。沒文化的豬，搞不清楚各式美食，還敢自稱廚神？」

隨著線上爭議延燒，馬來西亞首相納吉（NajibRazak）也加入論戰表示：「誰會吃『酥脆』仁當雞啊？」