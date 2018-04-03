霍金留下的最後一分禮物：招待50名街友吃大餐

2018-04-03 22:35 聯合報 記者 聯合報 記者 莊蕙嘉 ╱即時報導



英國物理學家霍金上月14日去世，葬禮31日舉行。霍金家屬以他的名義，在葬禮同天招待50名街友及獨居者吃復活節午餐。

在劍橋地區長期幫助街友的慈善組織FoodCycle披露霍金家屬的善行，霍金的女兒露西親自聯絡該組織，表示將出資招待50人吃頓豐富的復活節大餐。