「請別挑逗」餵鹿被咬傷案件增 日奈良公園立告示牌

2018-04-03 18:13 中央社 東京3日綜合外電報導



奈良縣政府今天起在奈良公園的販售鹿餅小攤前設立中、英、日文的餵鹿指南告示牌，呼籲遊客拿餅乾餵食鹿時不要挑逗鹿。 圖擷自 共同社 分享 facebook

鑑於到日本奈良公園的遊客被鹿咬傷案件增多，奈良縣政府今天起在奈良公園的販售鹿餅小攤前設立中、英、日文的餵鹿指南告示牌，呼籲遊客拿餅乾餵食鹿時不要挑逗鹿。

「共同社」、日本放送協會（NHK）等報導，奈良縣政府今天起在奈良公園販售鹿餅的攤販前立起中文、英文、日文告示牌，上面寫著：「鹿的請求」，內容包括「請別惹怒鹿」、「請別挑逗鹿」、「手中若沒鹿餅，請張開雙手讓鹿知道」等。

奈良縣奈良公園管理人員指出，有些遊客拿著餅乾要餵食鹿隻時，做出挑逗卻不立刻餵食的動作，而遭到鹿咬傷手部或腹部或衝撞。從去年3月到今年3月間，約發生180起這類案件，是上一年度的1.5倍，其中77%傷者是外籍遊客，其中又以中國大陸遊客占8成。

報導指出，賣鹿餅的女攤販表示，到目前為止，只有寫簡短的外文提醒動作不文明的遊客，期待今天起豎立的告示牌能發揮功效。

奈良縣政府人員表示，是為了讓遊客能享受快樂的旅遊才製作立牌，今後也會設法防止遊客被鹿咬傷或襲擊。除設置立牌外，縣府也公布了遊客如何與鹿和平相處的影片。

奈良鹿在日本被文化財產保護委員會列為「天然紀念物」，在奈良公園可看到許多鹿隻，這也成了奈良觀光的一項特色。