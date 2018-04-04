囚犯該有的人權？看看世界各地監獄的境遇

2018-04-04 02:00 聯合新聞網 文／遠見提供



圖擷自 business insider 分享 facebook 世界各國對待囚犯的態度，往往隨著各地的風俗民情有著很大的差異，也許在已開發國家、普遍認為較現代化的地區，受刑人在囚禁的過程，也有著更為優渥的際遇；而在開發中國家或未開發國家，監獄的品質往往隨著該國經費與預算之限制，有著天壤之別的命運。

以北歐國家為例，該區域各國不僅早已廢除死刑，就連對犯罪者的禮遇，也是許多東方國家難以承受的荒謬，好比說受刑人可以住在採光明亮、伙食豐沛、公共設施齊全的監獄，甚至還能養寵物、看電視、玩PS4、週休二日，讓人一點都沒有被剝奪自由的感覺。

而若把畫面轉到中南美洲國家，由於毒品氾濫、各領域黑幫擁槍示眾，派系與勢力的衝突也導致警方疲於奔命，更隨著貪污、賄賂的猖狂，當地監獄大多已面臨嚴重超收狀況，這導致受刑人的環境極其惡劣、暴力事件頻傳，衛生條件也讓人無奈。

而你知道，世界各地的監獄分別是什麼樣子嗎？《businessinsider》以實際照片揭露的方式，讓讀者看看不同國家的變化。

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在美國（USA）加州，聖昆丁州立監獄（San Quentin State Prison）是加州最老的監獄，創立於1852年，這個監獄多次拍過電影、是許多暢銷書籍取材的起源、舉辦過音樂會，也囚禁過許多名人，像是邪教領袖查爾斯曼森（Charles Manson）。

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在紐約的賴克斯島（Rikers Island）上的監獄，被許多人評斷為美國最差的10個監獄之一，除了環境髒亂以外，也以獄警對囚犯的暴力對待聞名。

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在海地（Haiti）的市民監獄（Civil Prison），是個惡名昭彰的監獄環境，有著嚴重的擁擠問題。在2016年10月，監獄發生了嚴重暴動，囚犯們殺了一名獄警，而後174人開始逃亡，在當時造成許多民眾恐慌。圖中的照片空無一人，這是在暴動之後拍下的照片。

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在墨西哥（Mexico）的Altiplano監獄，環境就相對顯得簡陋許多，一直以來，它被認為是墨西哥最安全堅固的監獄。直到2015年，知名毒梟華金洛埃拉（Joaquín Loera）逃獄成功才破功，當時他在監獄中挖出了一條深15公尺、長1500公尺的隧道脫逃，半年後他被捉回，最後引渡至美國監獄受刑。

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在哥倫比亞（Colombia）波哥大的El Buen Pastor女子監獄，女受刑人比較有一定程度空間，大部分是單人房，牆上也允許貼自己的私人照片。

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這間德國（Germany）的蘭茨貝格監獄（Landsberg Prison），環境雖然稍微簡樸，但整體的待遇都十分不錯，獄方為受刑人提供烘焙課程、木工訓練、繪畫藝術練習等教學，房間內可看書，也有電視可接受外界資訊。

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挪威（Norway）的Skien監獄，也許乍看之下都還會讓人以為是哪間典雅的學生宿舍，犯人有私人浴室、電視和電子遊戲機，儼然是愜意的獄中生活。

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荷蘭（Netherlands）的Norgerhaven監獄，囚犯在牢房內配有床、家具、冰箱、電視以及私人浴室，有些還有一台不能上網的電腦。最重要的，是還有一個大型對外窗，隨時可以看外面的風景。

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情況非常糟的，是馬拉威（Malawi）首都的Maula監獄，擁擠到他們把200個囚犯塞到只能容納60個人的監獄空間中，其中許多是非法越界的難民，在生活已經窘迫的狀況下，令人難過。

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Neve Tirza監獄是以色列（Israel）唯一的女子監獄，由於數量稀少，大多數房間僅有4坪，內含一個廁所和衛浴，而小小的空間內會容納6位受刑人，壓力頗大。

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在伊朗（Iran）埃文監獄（Evin Prison），監獄內的空間是誇張的三層床鋪，20、30名受刑人會擠在同一個空間內，飲食與醫療管理都非常糟糕。

（作者／魯皓平 本文出自2018.3.21《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）