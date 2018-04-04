親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰開打
狄鶯子在美涉案
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

囚犯該有的人權？看看世界各地監獄的境遇

2018-04-04 02:00聯合新聞網 文／遠見提供

圖擷自business insider
圖擷自business insider
分享
世界各國對待囚犯的態度，往往隨著各地的風俗民情有著很大的差異，也許在已開發國家、普遍認為較現代化的地區，受刑人在囚禁的過程，也有著更為優渥的際遇；而在開發中國家或未開發國家，監獄的品質往往隨著該國經費與預算之限制，有著天壤之別的命運。

以北歐國家為例，該區域各國不僅早已廢除死刑，就連對犯罪者的禮遇，也是許多東方國家難以承受的荒謬，好比說受刑人可以住在採光明亮、伙食豐沛、公共設施齊全的監獄，甚至還能養寵物、看電視、玩PS4、週休二日，讓人一點都沒有被剝奪自由的感覺。

而若把畫面轉到中南美洲國家，由於毒品氾濫、各領域黑幫擁槍示眾，派系與勢力的衝突也導致警方疲於奔命，更隨著貪污、賄賂的猖狂，當地監獄大多已面臨嚴重超收狀況，這導致受刑人的環境極其惡劣、暴力事件頻傳，衛生條件也讓人無奈。

而你知道，世界各地的監獄分別是什麼樣子嗎？《businessinsider》以實際照片揭露的方式，讓讀者看看不同國家的變化。

圖擷自business insider
圖擷自business insider
分享

在美國（USA）加州，聖昆丁州立監獄（San Quentin State Prison）是加州最老的監獄，創立於1852年，這個監獄多次拍過電影、是許多暢銷書籍取材的起源、舉辦過音樂會，也囚禁過許多名人，像是邪教領袖查爾斯曼森（Charles Manson）。

圖擷自business insider
圖擷自business insider
分享

在紐約的賴克斯島（Rikers Island）上的監獄，被許多人評斷為美國最差的10個監獄之一，除了環境髒亂以外，也以獄警對囚犯的暴力對待聞名。

圖擷自business insider
圖擷自business insider
分享

在海地（Haiti）的市民監獄（Civil Prison），是個惡名昭彰的監獄環境，有著嚴重的擁擠問題。在2016年10月，監獄發生了嚴重暴動，囚犯們殺了一名獄警，而後174人開始逃亡，在當時造成許多民眾恐慌。圖中的照片空無一人，這是在暴動之後拍下的照片。

圖擷自business insider
圖擷自business insider
分享

在墨西哥（Mexico）的Altiplano監獄，環境就相對顯得簡陋許多，一直以來，它被認為是墨西哥最安全堅固的監獄。直到2015年，知名毒梟華金洛埃拉（Joaquín Loera）逃獄成功才破功，當時他在監獄中挖出了一條深15公尺、長1500公尺的隧道脫逃，半年後他被捉回，最後引渡至美國監獄受刑。

圖擷自business insider
圖擷自business insider
分享

在哥倫比亞（Colombia）波哥大的El Buen Pastor女子監獄，女受刑人比較有一定程度空間，大部分是單人房，牆上也允許貼自己的私人照片。

圖擷自business insider
圖擷自business insider
分享

這間德國（Germany）的蘭茨貝格監獄（Landsberg Prison），環境雖然稍微簡樸，但整體的待遇都十分不錯，獄方為受刑人提供烘焙課程、木工訓練、繪畫藝術練習等教學，房間內可看書，也有電視可接受外界資訊。

圖擷自business insider
圖擷自business insider
分享

挪威（Norway）的Skien監獄，也許乍看之下都還會讓人以為是哪間典雅的學生宿舍，犯人有私人浴室、電視和電子遊戲機，儼然是愜意的獄中生活。

圖擷自business insider
圖擷自business insider
分享

荷蘭（Netherlands）的Norgerhaven監獄，囚犯在牢房內配有床、家具、冰箱、電視以及私人浴室，有些還有一台不能上網的電腦。最重要的，是還有一個大型對外窗，隨時可以看外面的風景。

圖擷自business insider
圖擷自business insider
分享

情況非常糟的，是馬拉威（Malawi）首都的Maula監獄，擁擠到他們把200個囚犯塞到只能容納60個人的監獄空間中，其中許多是非法越界的難民，在生活已經窘迫的狀況下，令人難過。

圖擷自business insider
圖擷自business insider
分享

Neve Tirza監獄是以色列（Israel）唯一的女子監獄，由於數量稀少，大多數房間僅有4坪，內含一個廁所和衛浴，而小小的空間內會容納6位受刑人，壓力頗大。

圖擷自business insider
圖擷自business insider
分享

在伊朗（Iran）埃文監獄（Evin Prison），監獄內的空間是誇張的三層床鋪，20、30名受刑人會擠在同一個空間內，飲食與醫療管理都非常糟糕。

（作者／魯皓平 本文出自2018.3.21《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

喝咖啡、領現金，一起歡度「大人」的兒童節

相關新聞

霍金的最後禮物：請遊民吃復活節大餐

2018-04-03 21:57

英廚神當道評審嫌「仁當雞」皮不酥 惹怒東南亞網友

2018-04-03 22:53

遭控施壓女下屬陪酒 現代汽車女主管請辭

2018-04-03 22:40

霍金留下的最後一分禮物：招待50名街友吃大餐

2018-04-03 22:35

泰國新年將至 動物大啖冰磚消暑

2018-04-03 20:46

「請別挑逗」餵鹿被咬傷案件增 日奈良公園立告示牌

2018-04-03 18:13

影／美偵察機飛行員捕捉 2萬公尺高空極光美景

2018-04-03 17:23

全美收視冠軍！爭議音樂劇《耶穌基督萬世巨星》再度降臨

2018-04-03 16:58

火星探測車太慢！NASA推「火星蜜蜂」加快探勘任務

2018-04-03 14:34

最遙遠恆星現蹤 半個宇宙外閃耀

2018-04-03 13:04

金星上可能有生命 科學家：就在雲層裡

2018-04-03 12:12

影／糗！俄國郵政測試無人機送件 才起飛就摔成廢鐵

2018-04-03 11:50

巨星寵小25歲嬌妻、美國振軍威 原來都靠它

2018-04-03 11:50

中國西藏人造雨計畫 專家憂恐讓印度缺水

2018-04-02 15:13

「我是誰？」研究：旅居國外能讓自我意識更清晰

2018-03-28 11:50
看更多

熱門文章

獨家／孫安佐遭爆曾結業式衝上台 康橋以場地有限拒他6月返校

2018-04-03 20:49

搜出子彈槍枝 朱學恒：孫安佐的玩笑真是有計畫又專業

2018-04-03 07:42

孫安佐刷狄鶯孫鵬信用卡買軍火 吳宗憲「這樣不行」

2018-04-03 14:33

有神快拜！超猛高中生 哈佛等20間頂尖大學任他挑選

2018-04-03 09:46

孫安佐軍火驚人 全為合法取得

2018-04-03 10:16

道瓊崩458點 標普失守關鍵防線 科技股崩加貿易戰隱憂

2018-04-03 06:27

狄鶯赴美救子快崩潰 傳訊楊懷民「我只想哭」

2018-04-03 14:12

美股大跌 華爾街告誡川普：莫打貿易戰、別碰亞馬遜

2018-04-03 11:43

美國飛虎隊將軍陳納德遺孀陳香梅過世 享年94歲

2018-04-03 23:02

川普貿易戰讓鐵票愛州多慘？當局正在預防酪農自殺

2018-04-03 11:03

特斯拉Model 3生產進度落後 CEO穆斯克晚上睡工廠親督！

2018-04-03 08:44

快逃！美科技股跌不停 摔得有多慘看這指標就知

2018-04-03 17:39

日本女職員被迫「按照班表」懷孕 年長者優先

2018-04-03 17:38

川普本周將放大絕制裁中國 但美企為何不相挺

2018-04-03 23:11

兩岸密使陳香梅這麼給力 原來是因為她的表舅父

2018-04-03 23:00

影／孫安佐大批軍火曝光 警搜出手槍及1600發子彈

2018-04-03 13:42

狄鶯傳訊「我只想哭」 昔日螢幕情人鼓勵「要堅強」

2018-04-03 17:03

巨星寵小25歲嬌妻、美國振軍威 原來都靠它

2018-04-03 11:50

金星上可能有生命 科學家：就在雲層裡

2018-04-03 12:12

美非裔生申請頂級大學 20所全錄取並獲750萬獎學金

2018-04-03 09:28

94年陳香梅傳奇 畫下句點

2018-04-03 23:11

獼猴偷抱走半月大嬰兒 找到時嬰兒已溺斃井中

2018-04-03 16:54

孫安佐擁大批彈藥 美警方慶幸阻重大悲劇

2018-04-03 22:55

李雪主不稱金正恩元帥稱老公 演出「普通國家」

2018-04-03 09:52

崔天凱回應301調查：中方將以同樣規模、金額回擊

2018-04-03 12:01

黃之瀚談台灣：台灣是印太區域典範

2018-04-03 06:40

貿易戰陰雲籠罩 美股重挫

2018-04-03 05:31

陸依賴進口大豆 若制裁美國將引發通膨

2018-04-03 12:56

印軍手機無法通話 卻在邊境收到中國簡訊問候

2018-04-03 21:50

影／美偵察機飛行員捕捉 2萬公尺高空極光美景

2018-04-03 17:23

孫安佐寄宿家長是律師 事前移走槍彈遭調查

2018-04-03 14:11

川普顧問：中美不會一再以關稅對付彼此

2018-04-03 10:36

英特爾若痛失蘋果Mac晶片訂單 台積電是當然的受益者

2018-04-03 09:50

加州汽車墜崖一家八口喪生 女同志家長可能是故意

2018-04-03 14:31

油價創近兩個月最大跌幅；金價上漲

2018-04-03 08:07

孫安佐在美被捕 康橋：加強法治教育

2018-04-03 22:57

影／驚！白獅上車打招呼 嚇壞一車參觀學生

2018-04-03 18:13

中駐美大使：以同樣強度還擊美國301

2018-04-03 13:52

中對美128項商品課關稅報復 美抨擊不公

2018-04-03 11:38

美學者：中美兩國僅止互搧耳光 非貿易戰

2018-04-03 16:27
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top