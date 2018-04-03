不滿馬克宏大刀改革 鐵路工人帶頭大罷工

2018-04-03 00:51 中央社 巴黎2日綜合外電報導



為抗議法國總統馬克宏宣布大刀闊斧的改革措施，法國國家鐵路公司工會今天發動為期3個月的滾動式罷工。自此啟動的這波罷工潮將影響各行各業，包括能源部門及垃圾清運業等。

法新社報導，法國國家鐵路公司（SNCF）員工將從今天晚上7時（台北時間3日凌晨1時）開始罷工，每5天至少罷工兩天，工會警告將大幅影響法國450萬名火車乘客。

罷工重頭戲將於媒體稱為「黑色星期二」的明天登場，屆時每8班高速列車（TGV）將僅有一班運行，同時只有1/5區域列車維持運作，以抗議當局對債務纏身的法國國鐵進行大整頓。

往返倫敦與巴黎的歐洲之星列車（Eurostar）明天將僅3/4運行，而開往比利時和荷蘭的大力士高速列車（Thalys）幾乎正常運作，但開往西班牙、義大利及瑞士的列車都將停駛。

垃圾清運工、若干能源部門員工及法國航空公司（Air France）職員也將在明天發動罷工，規模將是馬克宏（Emmanuel Macron）去年5月勝選以來最大的一次。

鐵路罷工將持續至6月28日，此舉被視為40歲的馬克宏推動重振法國、提升法國競爭力的計畫以來，迄今面臨的最大挑戰，堪比1984年前英國首相佘契爾（Margaret Thatcher）與全國煤礦工會對峙的景況。

工會稱這位中間派的前投資銀行家打算「通過純粹意識形態的教條主義，摧毀公共鐵路」。

工會於罷工聲明中表示，馬克宏的改革「不會解決鐵路系統的債務狀況或故障問題」。

法航明天預計也將取消1/4的航班，這是法航員工為爭取加薪6%，1個月內進行的第4次罷工。

此外，法航也計劃於7日、10日、11日發動罷工，此舉雖與馬克宏的改革無關，但仍進一步推升法國工會的高亢情緒。

法國政府表示，由於歐洲聯盟（EU）國家準備在2020年前開放客運鐵路競爭，法國國鐵因運作成本比其他地方高30%而需進行深度改革。

工會憂心這些改革是法國國鐵私營化的第一步，並反對政府剝奪新僱員的鐵路工人特殊地位，使他們無法獲得終生雇用的保障及享有提早退休的權利，但政府否認私營化的相關說法。（譯者：鍾佑貞/核稿：林治平）1070402