親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰開打
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

不滿馬克宏大刀改革 鐵路工人帶頭大罷工

2018-04-03 00:51中央社 巴黎2日綜合外電報導

為抗議法國總統馬克宏宣布大刀闊斧的改革措施，法國國家鐵路公司工會今天發動為期3個月的滾動式罷工。自此啟動的這波罷工潮將影響各行各業，包括能源部門及垃圾清運業等。

法新社報導，法國國家鐵路公司（SNCF）員工將從今天晚上7時（台北時間3日凌晨1時）開始罷工，每5天至少罷工兩天，工會警告將大幅影響法國450萬名火車乘客。

罷工重頭戲將於媒體稱為「黑色星期二」的明天登場，屆時每8班高速列車（TGV）將僅有一班運行，同時只有1/5區域列車維持運作，以抗議當局對債務纏身的法國國鐵進行大整頓。

往返倫敦與巴黎的歐洲之星列車（Eurostar）明天將僅3/4運行，而開往比利時和荷蘭的大力士高速列車（Thalys）幾乎正常運作，但開往西班牙、義大利及瑞士的列車都將停駛。

垃圾清運工、若干能源部門員工及法國航空公司（Air France）職員也將在明天發動罷工，規模將是馬克宏（Emmanuel Macron）去年5月勝選以來最大的一次。

鐵路罷工將持續至6月28日，此舉被視為40歲的馬克宏推動重振法國、提升法國競爭力的計畫以來，迄今面臨的最大挑戰，堪比1984年前英國首相佘契爾（Margaret Thatcher）與全國煤礦工會對峙的景況。

工會稱這位中間派的前投資銀行家打算「通過純粹意識形態的教條主義，摧毀公共鐵路」。

工會於罷工聲明中表示，馬克宏的改革「不會解決鐵路系統的債務狀況或故障問題」。

法航明天預計也將取消1/4的航班，這是法航員工為爭取加薪6%，1個月內進行的第4次罷工。

此外，法航也計劃於7日、10日、11日發動罷工，此舉雖與馬克宏的改革無關，但仍進一步推升法國工會的高亢情緒。

法國政府表示，由於歐洲聯盟（EU）國家準備在2020年前開放客運鐵路競爭，法國國鐵因運作成本比其他地方高30%而需進行深度改革。

工會憂心這些改革是法國國鐵私營化的第一步，並反對政府剝奪新僱員的鐵路工人特殊地位，使他們無法獲得終生雇用的保障及享有提早退休的權利，但政府否認私營化的相關說法。（譯者：鍾佑貞/核稿：林治平）1070402

法國罷工列車
喝咖啡、領現金，一起歡度「大人」的兒童節

相關新聞

布倫特蘭談綠能 燃煤發電要政府先說服民眾

2018-04-02 14:26

防「三手菸」危害 日本新規：吸菸後45分內禁搭電梯

2018-04-02 14:10

天宮一號外 這些太空站也曾失控墜毀地球

2018-04-02 10:59

前殘奧選手泣訴 航空公司要求當眾證明「自己是殘障」

2018-04-02 10:49

抗暖化死守2度基準無用 難擋致命氣候衝擊

2018-04-02 10:21

影／防風罩好神！助攻滑冰選手飆到時速93公里

2018-04-02 09:15

流亡藏人感謝活動 印度冷處理

2018-04-02 00:07

吳明益《單車失竊記》入圍布克國際獎 石岱崙神翻譯助攻台灣文學

2018-04-02 00:01

南韓金彥洙寫驚悚小說 吸睛又吸金

2018-04-02 00:01

「我是誰？」研究：旅居國外能讓自我意識更清晰

2018-03-28 11:50
看更多

熱門文章

報復來了！大陸即起對美128項商品加徵15%至25%關稅

2018-04-02 01:17

陸對美報復清單：豬肉、蘋果、柑橘、葡萄酒、不銹鋼管

2018-04-02 02:12

貿易戰陸正式回擊 除關稅外手中還握有這項報復籌碼

2018-04-02 21:15

美中貿易戰損失慘重 愛阿華州豬農擬不再挺川普

2018-04-02 10:50

孫鵬獨子涉恐攻稱開玩笑 公共安全學者：真的不好笑

2018-04-02 16:58

前殘奧選手泣訴 航空公司要求當眾證明「自己是殘障」

2018-04-02 10:49

中美貿易戰引爆 學者示警：美國下一步將針對台、韓

2018-04-02 11:47

「歐洲色情皇帝」認證！ 24歲義足球員轉職成人片男星

2018-04-02 14:54

影／300公分巨獸現身自家泳池 男子驚喊「快打911！」

2018-04-02 13:25

今天開盤前 五件國際事不可不知

2018-04-02 07:04

影／陸對美祭報復關稅 受創美豬農：下次不投川普

2018-04-02 18:11

關稅大報復 北京放話要美撤232措施

2018-04-02 10:54

影／韓流魅力擋不住？金正恩罕見出席南韓藝術團演出

2018-04-02 13:33

英國解析「門把抹上毒劑」 高難度謀殺手法

2018-04-02 21:52

防「三手菸」危害 日本新規：吸菸後45分內禁搭電梯

2018-04-02 14:10

揮拳還擊 中國對美128商品加徵關稅

2018-04-02 13:24

鄧紫棋女王裝勁歌熱舞 歌迷全醉了

2018-04-02 15:00

加強對中國航母監視 日本擬在小笠原群島部署機動雷達

2018-04-02 06:34

天宮一號外 這些太空站也曾失控墜毀地球

2018-04-02 10:59

川普本周將公布對中國懲罰關稅清單

2018-04-02 14:15

白宮第一號大嘴巴 川普秘密不保都怪她

2018-04-02 10:16

中國加徵豬肉稅 川普的大票倉愛阿華要跑票了

2018-04-02 16:50

川普與白宮實習生合照 幾乎全是白人

2018-04-02 13:27

反擊庫克批評！祖克柏回嗆：非常膚淺、跟事實不同

2018-04-02 23:00

鄧紫棋世界巡演 再登美國康州「金神」開唱

2018-04-02 12:12

美股開低走低 特斯拉再跌逾7%

2018-04-02 22:56

不是矽谷！獲最多外國人才H-1B配額的美國城市是哪個？

2018-04-02 16:25

阿富汗擊斃2中國武裝分子 1人疑是東突副指揮官

2018-04-02 16:19

影／夏威夷火山龍捲直衝雲霄 神奇景象全都錄

2018-04-02 17:41

中國加徵紅酒稅 美酒商憂心「災難性」損失

2018-04-02 16:56

中國設限海外投資 洛杉磯房地產熱急速降溫

2018-04-02 17:00

專家：川普下一步 會逼中國坐下來談

2018-04-02 13:43

韓媒：中國以昂貴茅台酒招待金正恩惹民怨

2018-04-02 11:08

參議員華倫訪北京：美中多方面競爭激烈 沒共同利益

2018-04-02 16:51

愚人節推文 馬斯克拿特斯拉破產開玩笑

2018-04-02 11:24

滿25歲領41萬元！英智庫建議政府設基金改善不平等

2018-04-02 12:02

影／防風罩好神！助攻滑冰選手飆到時速93公里

2018-04-02 09:15

韓航「堅果門」千金判緩刑沒多久又回鍋管理層 惹眾怒

2018-04-02 11:30

檢方三顧牢房 李明博拒不接受調查

2018-04-02 18:38

Q&A：中國宣布CDR試點計畫，相關資訊不可不知

2018-04-02 19:25
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top