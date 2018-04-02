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韓國四三事件70週年 也見台灣二二八蹤影

2018-04-02 20:03中央社 濟州2日電

1948年，韓國軍隊以鎮壓叛亂的名義濫殺濟州島平民，造成2萬5000人至3萬人罹難，史稱「四‧三事件」。這起慘案今年滿70週年，台灣的二二八事件紀念基金會也派團參與。

韓國官方今天晚間在濟州市區舉辦四‧三事件70週年前夜祭，數百位濟州市民參與，以音樂、戲劇、歌唱等方式，紀念70年前發生的慘案。明天上午，將有規模更大的四‧三事件70週年追思會，韓國總統文在寅確定會出席。

台灣的二二八事件紀念基金會今天也率團參與，執行長楊振隆在西裝上，同時別上二二八的徽章，以及象徵四‧三事件的山茶花。

楊振隆接受中央社記者採訪表示，四三事件與台灣二二八有許多相似的地方，一是時間上只差了一年，都有二次大戰結束後社會的動盪、經濟不穩定的背景，而二二八再加上文化的衝突，四‧三事件則牽涉了政治性的課題，但造成的結果都差不多，就是「國家公權力侵害人民」。

楊振隆表示，二二八事件紀念基金會最早是與韓國的光州事件團體交流，後來才發現，濟州四‧三事件與二二八的時代背景更為接近，後續的調查、賠償、追思紀念等也值得台灣借鏡。

楊振隆認為，比較台、韓這兩起事件，台灣比較幸運的是，目前不分藍綠黨派，都願意正視二二八，不論國民黨、民進黨執政，政府領導都會舉辦相關活動。但韓國因為左右派之間的衝突，政府的重視程度有很大的差距，左派政治人物願意參與，右派則相對不重視。

楊振隆認為，韓國處理四‧三事件有一個比台灣進步的地方，就是他們不是直接把賠償金交給家屬，而是成立「濟州四‧三和平財團」，應用更有效率，也有較多資源做許多教育推廣和調查等有意義的事。台灣直接對家屬賠償，「人性上牽涉到金錢，往往又製造了另一個悲劇。」

二二八事件紀念基金會董事長薛化元在今天夜祭上致詞指出，台灣與韓國針對過去國家暴力對人權的不當侵害，都有透過轉型正義的推動，尋求歷史真相、探究責任，但最重要的仍是「期待永不再犯」。

根據濟州四‧三事件真相調查及遇難者名譽恢復委員會於2003年發行的「濟州四‧三事件真相調查報告」，發生於1948年的「四‧三事件」，造成2萬5000人至3萬人罹難，4萬多間房屋被化為灰燼。

直到1980年代後期，韓國民主化運動高漲，社會各界興起調查四‧三事件真相的呼聲。1997年金大中競選總統時提出調查真相、恢復名譽的政見，並於當選後兌現。2003年韓國政府發行正式報告後，總統盧武鉉正式道歉，承認四‧三事件是由國家公權力造成的大規模民間傷亡。

韓國二二八事件文在寅
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