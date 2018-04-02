謝斯韻詮釋俄國民謠 國際合唱指揮脫穎獲獎

2018-04-02 12:55 中央社 莫斯科2日電



台北愛樂室內合唱團副指揮謝斯韻在莫斯科參加合唱指揮大賽，奪得大賽第2名，第一名從缺。並於1日參與優勝者音樂會，在柴可夫斯基音樂廳演出，指揮莫斯科音樂院室內合唱團。

莫斯科時間1日下午，柴可夫斯基音樂廳舉辦「第二屆特福林國際合唱指揮大賽」優勝者音樂會。對於台灣首位合唱指揮獲國際賽大獎殊榮，台灣駐莫斯科代表處多位同仁當天前往捧場，聆聽謝斯韻精彩演出。

「特福林國際合唱指揮大賽」（Boris Tevlin International Competition of Choral Conductors），是以俄羅斯國寶指揮家特福林（Boris Tevlin）為名而創立的國際指揮大賽。謝斯韻從預賽、複賽，一路挺進30日最後決賽，與俄國參賽者涅菲歐多娃（NatalyaNefyodova）並列第2名。謝斯韻從24人中脫穎而出。

由於俄羅斯注重鋼琴演奏，因此，第一輪除了指揮拉赫曼尼諾夫的《晚禱》以外，還需要準備3首合唱曲的總譜彈奏，主審隨機抽籤彈奏段落，當天公布12位進入第2輪的參賽者，隨後謝斯韻又成功成為挺進決賽的9人之一。

在決賽抽籤與莫斯科音樂院室內合唱團排練曲目時，謝斯韻抽到傳統的俄國民謠。

她表示，排練期間發現俄羅斯團員與台灣合唱團的聲音反應時間非常不同，當下只能改變指揮方式，同時也親耳聽見俄國的超低男低音，見證室內合唱團專業的水準。而她的指揮也獲得改編傳統民謠的作曲家李文（A. Levin）的讚賞，表示她的詮釋正是他想要的。

謝斯韻畢業於國立台北藝術大學，主修聲樂，研究所改念管弦樂指揮；2007年考取台北愛樂室內合唱團，曾隨團至澳門、蒙古、波蘭、北京、加拿大等地演出，自2014年起從助理指揮轉任副指揮。