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這要怎麼住人？ 家被19墳墓包圍 婦人心驚驚

影／500親友劍橋相送 霍金將長眠西敏寺

2018-04-01 16:08聯合報 記者尤寶琪╱即時報導

英國知名物理學家霍金喪禮，3月31日在劍橋大學大聖瑪麗教堂舉行，私人形式的喪禮，有約500名親朋好友到場，相送這位科學巨人最後一程。

由於喪禮為私人形式，因此只有家人、朋友和霍金的同事入場參加，包括在傳記電影「愛的萬物論」中飾演霍金，並因此獲得奧斯卡最佳男主角的英國演員艾迪瑞德曼（Eddie Redmayne），也來向他道別，並獻上一段悼念詞。

霍金的靈柩上，特別擺放了代表宇宙的白色百合花，以及代表北極星的白玫瑰，由霍金從事研究工作50多年岡維爾與凱斯學院的職員6人負責扶靈。

喪禮雖然沒有對外開放，但仍吸引大批民眾聚集，列隊在劍橋大學街頭，當霍金送葬隊伍抵達教堂時，民眾響起熱烈掌聲，為霍金獻上最後祝福；大聖瑪麗教堂也敲響76下鐘聲，追思76歲辭世的霍金。

岡維爾與凱斯學院也特別擺放了弔唁冊，讓公眾向這科學巨匠致敬。

霍金的3名子女表示，葬禮選擇在劍橋舉行，是因為霍金在這生活了50多年，已是這大學和城市不可缺少的一部分，霍金深愛這個城市，而這個城市也愛他。而對於在教堂替無神論的霍金舉辦喪禮，子女們則指出，父親的一生的研究，對不管有無信仰之人都有著不同的意義，因此喪禮會以包容和傳統儀式進行，反映他生命的多元和胸襟。

霍金的骨灰將會在6月15日被安置於西敏寺，與拉塞福、牛頓、達爾文等知名科學家比鄰，同時也會舉辦感恩禮拜，開放民眾出席憑弔霍金。

英國物理學家霍金喪禮，31日在劍橋大聖瑪麗教堂舉行，雖然不對外公開，仍吸引大批民...
英國物理學家霍金喪禮，31日在劍橋大聖瑪麗教堂舉行，雖然不對外公開，仍吸引大批民眾列隊劍橋街道，目送霍金最後一程。美聯社
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在傳記電影「愛的萬物論」中飾演霍金的英國演員艾迪瑞德曼，出席霍金劍橋喪禮，並獻上...
在傳記電影「愛的萬物論」中飾演霍金的英國演員艾迪瑞德曼，出席霍金劍橋喪禮，並獻上悼詞。美聯社
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霍金教堂劍橋

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