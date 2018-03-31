台灣傳統春節版畫展 俄國古城驚艷

2018-03-31 21:11 中央社 莫斯科31日電



俄羅斯西伯利亞的古城多木斯克日前舉辦台灣年節版畫展，由國立台灣美術館提供70多幅歷年來年節版畫比賽的優勝作品參展，豐富的民俗意涵及特殊畫風，讓俄羅斯民眾驚艷不已。

以「東方的年曆─來自台灣版畫藝術」為主題的展覽，即日起在多木斯克美術館（Tomsk Regional ArtMuseum）展出至5月4日。

其中國立台灣美術館在今年初舉辦「旺福迎春」狗年主題版畫比賽，獲首獎的6幅作品是展場中的焦點。由於展出作品呈現民俗意涵以及特殊風格，有別於俄國藝術，吸引民眾目光。

策展人馬提諾夫（Andrei Martynov）在30日舉辦的開幕酒會中表示，由於國美館的年節版畫藝術水準相當高，所以該批版畫日前結束在伊爾庫次克美術館展出後，立即轉來多木斯克展出，他特別介紹今年是中國12生肖的狗年，狗年代表「旺年」象徵含意。

多木斯克美術館展覽副館長瓦先金（NicolayVasenkin）表示，多木斯克是位於遠東地區的大城市，很高興有機會舉辦如此高水準的台灣藝術畫作展覽，盼透過版畫展讓當地民眾了解東方動物生肖年曆含意。

應邀出席的台北莫斯科經濟文化協調委員會文化組組長許德明表示，現場版畫是國美館每年舉辦年節版畫比賽中得獎作品，精美的藝術已獲得國際版畫界肯定，希望這次展出讓當地民眾更認識台灣藝術的成就。

多木斯克1604年建城，是西伯利亞歷史最悠久的城市，有「西伯利亞雅典」的美譽，是西伯利亞教育及科學中心。多木斯克美術館設於1982年，主要典藏現代繪畫、雕刻藝術品，並以修復古畫技術聞名。