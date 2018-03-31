影／比44個台灣還大 太平洋垃圾帶飄滿塑膠

2018-03-31 07:26 聯合報 記者 聯合報 記者 馮克芸 ╱即時報導



總部設在荷蘭的海洋清理基金會（The Ocean Cleanup Foundation）最近發布一項長達三年的研究，發現在美國加州與夏威夷州之間的「太平洋垃圾帶」，面積估計達160萬平方公里，比44個台灣還大，其上漂浮著約1.8兆片塑膠垃圾，重約8萬公噸。

海洋清理基金會的這項研究，出動了30艘船、652個表層浮拖網及2架飛機，進行實地觀測及採集，結果發表在網路期刊「科學報告」上。

研究指出，太平洋垃圾帶從1970年代起就有人開始測量，之後的估算發現，垃圾量呈幾何級數擴增，現在的垃圾量約是早先估計的4-16倍，其中46%是廢棄漁網，其他包括塑膠瓶、塑膠板、浮筒等，甚至還有馬桶座。

這項研究的主要作者、海洋學家雷布瑞頓說，看到這項研究結果「令人沮喪」，他還說：「你會懷疑有些東西是如何進入海洋的。顯然有越來越多塑膠進入太平洋垃圾帶，我們得協調各國重新思考、重新設計使用塑膠的方式。」「情況越來越嚴重，我們得現在就行動。」

海洋清理基金會網站指出，全球有五大海洋垃圾帶，太平洋南北各一個，大西洋也是南北各一個，印度洋一個；其中最大的就是太平洋垃圾帶，主要集中在北緯32度、西經145度附近。

專家估計，全球現在一年約有1.15到2 .41公噸的塑膠進入海洋，而那些塑膠在太陽、海浪及海洋生物的影響下，分解成更小的塑膠微粒之前，不太可能離開海洋，這表示，只要繼續有更多塑膠丟到環境中，太平洋垃圾帶堆積塑膠的情況就會持續惡化。