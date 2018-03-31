太空殖民可不可行 日首位女太空人找答案

2018-03-31 05:10 中央社 東京30日綜合外電報導



地球上的人類可以在太空生活嗎？這是人類心中的一個大問號。日本首位女性太空人向井千秋帶領一個研究團隊，在新成立的太空殖民研究中心，試圖以尖端科技解開這個困惑。

法新社報導，隱身在東京理科大學校園內的高科技實驗室，一支30人的團隊正在研究人類如何在月球或火星殖民地生活，團隊的主管正是向井千秋。

個子嬌小，精力充沛的向井說：「探索是人類的天性。地球對我們來說太小了，你不覺得嗎？」向井曾經兩度執行太空任務，在太空值勤超過500小時。

向井指出，企業家馬斯克（Elon Musk）成立太空探索科技公司SpaceX，以及美國總統川普誓言重返月球，並為未來的火星之旅作準備，人類太空探索正在進入一個新的時代。

向井說：「2030年以前在月球建立殖民地是非常實際的事。」她說，人類的思考必須超越國際太空站（ISS）。她形容國際太空站是個營地。「你必須帶上所有的東西。」

向井團隊的創新之一是獨特的糧食生產系統，系統利用高壓電通過食鹽水產生的液態電漿。如此可減少在太空種植作物時，水中常會產生的破壞性藻類。在模擬太空環境的測試中，這種系統可讓馬鈴薯長得更快、更有效率。

太空殖民研究中心也開發一種系統，利用體積只有iPod Nano大小的迷你熱電感應器（thermoelectricsensor）發電，可以帶去可能的殖民地。

太空殖民地的室內將可保持宜人的溫度，但外部溫度白天會到攝氏130度，晚上可能會降到零下230度。計畫負責人說，這項科技利用室內外溫差，創造足夠的電力，供應整個太空殖民地。

另一個團隊則負責太空垃圾的早期偵測和攔截。超過2萬9000個長度至少10公分的太空垃圾繞行地球軌道，恐對潛在的太空殖民者造成危險。