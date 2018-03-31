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印度中學大考洩題案 4月7月舉辦重考

2018-03-31 03:53中央社 記者康世人新德里30日電

印度中等學校大考試題外洩，印度教育部今天宣布，經調查只有12年級經濟學科和10年級數學學科受影響，分別在4月25日及7月重新舉辦考試，印度以外地區不需舉辦重考。

印度教育部次長史威魯普（Anil Swarup）指出，印度以外地區的試卷試題與印度本土不同，沒有發生試題外洩，因此重考將不會在印度以外地區舉辦，12年級經濟學科考試將於4月25日舉辦重考。

此外，史威魯普說，10年級數學學科經調查僅在德里（Delhi）和哈雅納省（Haryana）外洩，因此重考僅在這兩地舉行，時間訂在7月，細節將在未來15天內公布。

根據印度媒體先前報導，因試題外洩需要接受重新考試的中學生，大約有280萬人。

史威魯普表示，政府關注的是因試題外洩而受苦的學子們，對於試題外洩是在某個環節出了問題，「請給我們時間來找出答案」。

印度中等教育中央委員會（Central Board of Secondary Education）近日舉辦中學生升級考試，但包括經濟學和數學試題卻在考前於10個即時通訊軟體WhatsApp群組外洩。

警方調查，每個WhatsApp群組約有50多名成員，成員包括補習班教師、家長和學生。

今日郵報（Mail Today）報導，警方昨天約談30多名嫌疑人警方鎖定試題外洩主要嫌疑人是某補習班負責人維琪（Vicky），全案正在深入調查中。

對這起嚴重的大考試題外洩事件，印度總理莫迪（Narendra Modi）表達憤怒。不過，印度主要反對黨國大黨（Congress Party）黨魁拉胡爾‧甘地（RahulGandhi）藉由這次考題外洩事件，再次抨擊莫迪政府漠視數位安全。

他在推特（Twitter）貼文說：「280萬名學生參加重考！我說這是一個該死的笑話嗎？這麼大的問題應該由誰來負責？」

印度教教育部補習

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