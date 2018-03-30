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陳世憲字遊書法展 邀日本民眾訪台

2018-03-30 19:30中央社 東京30日專電

台灣意象書法家陳世憲今天在日本東京展出「字遊：陳世憲的書法世界旅行」，盼透過作品中展現的台灣景點，邀日本民眾來台感受台灣人民的熱情。

駐日代表處台灣文化中心即日起到5月7日舉辦陳世憲書法展，共展出26件代表性作品。陳世憲擅長從生長的土地出發，透過文字、書法線條的構成與型態，凝塑出富有造型趣味和故事性的「意象書法」，並將書寫行為帶到與書寫內容相關的現場，發展出「地誌書法」。

陳世憲致詞時說，過去曾隱居台南市白河區，每天只做4件事，分別是讀書、看電影、散步及寫書法。

他說，以前寫書法都照古代字帖寫，但後來開始寫台灣的生活、寫台灣每個地方的特色，然後變成書法裡面的筆墨。

陳世憲說，過去到巴黎、布達佩斯展覽時，外國朋友都問他這個地方在哪裡，他就跟這些朋友說，這些都在台灣的某些地方，「這是阿里山，這是屏東的客家村」，然後這些朋友都說，很想到這些地方參訪，「我就覺得我做這些事情更有意義」。

陳世憲說，歡迎大家到他創作的那些景點來旅遊，來感受台灣人民熱情。

台灣文化中心主任朱文清在下午開幕儀式上，代讀駐日代表謝長廷書面致詞。謝長廷在書面中盛讚陳世憲作品跳脫傳統書法框架，自塑一格，也肯定陳世憲透過書法促成日本九州竹田市與高雄市的文化交流。

謝長廷書寫阿里山

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