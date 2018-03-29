北美最古老人類足跡 1萬3千年前現身加國

2018-03-29 16:09 中央社 蒙特婁28日綜合外電報導



今天發表的一項研究顯示，加拿大西部外海一座島嶼上發現約1萬3000年前的人類腳印，成為北美地區所發現最古老的人類足跡。

根據這項刊登於「公共科學圖書館期刊」（PLOSONE）的研究，這些足跡可能是兩名成年人和一名孩童赤腳走在泥地的痕跡，發現地點位於現在的溫哥華島（Vancouver Island）東北方卡爾弗特島（CalvertIsland）海灘。

法新社報導，研究主筆、哈卡伊研究所（HakaiInstitute）和維多利亞大學（University ofVictoria）考古學家麥克雷倫（Duncan McLaren）表示，2014年至2016年挖掘工作共發現29枚腳印。

研究顯示，人類約1萬3000年前出現在卑詩省（British Columbia）太平洋岸。儘管這裡約1萬1700年前才結束最後一次冰河時期，但足跡發現地早已無冰。

這項研究進一步強化一項假設，亦即第一批從亞洲遷移到北美的人類，透過沿海地區無冰陸地通道，最終抵達現在的卑詩省。

但對研究人員來說，要支持這項假設並不容易，因為加拿大這個地區地形崎嶇，被濃密森林覆蓋且僅能以船隻抵達。