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東京迎來最盛賞櫻期 現場照卻讓日本人都心碎了

2018-03-29 16:02聯合新聞網 綜合報導

東京本周迎來櫻花的滿開期，各地都湧入了賞花人潮。都立舍人公園卻驚見櫻花樹下滿是遊...
東京本周迎來櫻花的滿開期，各地都湧入了賞花人潮。都立舍人公園卻驚見櫻花樹下滿是遊客留下的垃圾，讓很多日本網友非常心痛和憤怒。圖截自都立舍人公園推特
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日本東京本周迎來櫻花「滿開期」，各大知名賞櫻景點湧入大量賞花人潮，既熱鬧又生氣勃勃。但是，26日東京都立舍人公園卻貼出一張照片，照片上可以看見櫻花樹下滿是垃圾，還有人將大型塑膠袋遺留在園內，讓許多民眾看到之後感到痛心，「太過份了，櫻花正在哭泣」。

根據《FUNDO》的報導，日本各地的櫻花正值盛開期，東京足立區都立舍人公園內的櫻花也相繼綻放。由於此處比起其他著名的賞櫻地點較為安靜，因此有許多「內行人」會特地到此公園賞花。

東京都立舍人公園是知名的賞櫻景點。圖截自都立舍人公園推特
東京都立舍人公園是知名的賞櫻景點。圖截自都立舍人公園推特
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沒想到，櫻花盛開的美景卻因為部分缺乏公德心的民眾而遭到破壞。都立舍人公園26日在官方推特貼出一張照片，照片中可以看到櫻花樹下滿是瓶瓶罐罐和塑膠袋，全是賞花民眾遺留下來的垃圾，不僅造成環境髒亂，也破壞了美麗的景致。園方懇切呼籲來賞花的遊客，「為了讓其他人也能舒適地使用公園，希望大家能夠將自己的垃圾帶走」。

這張照片曝光之後，許多日本網友感到心疼且生氣，「太過分了，櫻花正在哭泣」、「應該禁止大家再來賞花了」、「不好好處理垃圾的人沒有資格賞櫻」、「這種丟垃圾的方式...我不相信是日本人」、「為了花好，我認為這裡應該禁止飲食」。也有人提議應該對入園者收垃圾處理費，畢竟「使用者付費」。

東京賞櫻櫻花

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