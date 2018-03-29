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巴黎機場假計程車出沒 小心被騙破財

2018-03-29 01:27中央社 巴黎28日專電

巴黎是台灣人出國旅遊的首選目的地之一，若是自由行，須留意戴高樂機場有不少假計程車司機，他們把不熟悉狀況的旅客騙上車後，輕則漫天要價，重則強索財物。

旅客從戴高樂機場（CDG）到巴黎市區，有數種交通工具可選擇，包括巴士、郊區火車（RER）B線和計程車。

近年不少非法業者自稱計程車司機，在機場入境大廳直接攬客，對巴黎不熟悉的人很容易跟著他們走，被帶到停車場上車。

一名在機場排班的正牌司機告訴中央社記者：「搞不清楚狀況的觀光客上車後，被載到巴黎，假司機喊價100歐元（約新台幣3600元）、200歐元，隨他們高興，不花錢就下不了車。」

他補充，警察不是沒有行動，但非法人數太多，抓不勝抓。至於這些假司機是否搶了正牌計程車的生意，他說：「多少有一點，但他們根本不算是我們的競爭者，充其量就是些騙子」。

遊客上了假計程車，若只是被騙錢，能平安到達目的地也就罷了，但有些人的損失更慘重。

費加洛報（Le Figaro）近日揭露，一個非法組織在戴高樂機場數度把來自拉丁美洲的遊客騙上車後，強索財物。

這個非法組織主要以獨自旅遊、看來富裕的拉丁美洲女性為目標，組織內分工明確，有人把風，有人攬客，有人開車。

他們有時假扮成旅館派來的司機，刻意說西班牙語以取信於受害者，並藉口取走受害者的護照和訂房文件。

受害者上車後，歹徒把車門上鎖，開始恐嚇要錢，通常受害者因擔心自身安全，會掏出身上財物，歹徒每次犯案可得手500歐元到1000歐元。

目前，受害者遇到的狀況幾乎都是損失財物，尚未傳出有人在類似案件中受傷。

旅客要注意的是，正牌計程車司機不會在機場內攬客，車子也不會停在停車場。旅客領取行李後，必須步行到標有「計程車」標誌的定點搭車，車頂上會有計程車燈牌，司機也不可隨意喊價。

依政府規定，自2016年起，從戴高樂機場到巴黎市區右岸的計程車費一律為50歐元，到左岸則為55歐元，除非繞路或變更目的地，否則不可另外加價。

計程車機場巴黎

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