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增加回收意願 英擬實施塑膠瓶押金制度

2018-03-28 18:19中央社 倫敦28日專電

為了遏止塑膠垃圾產生，英國擬定實施塑膠瓶押金制度，消費者在購買飲料時先支付押金，一旦將塑膠瓶或鋁罐回收時就可領回，盼藉此減少垃圾量，刺激民眾多多回收。

英國廣播公司（BBC）報導，這項政策涵蓋範圍預料將包含一次性玻璃瓶、塑膠瓶、鋼製品及鋁罐。執行細節及押金多寡尚待決定。

BBC製作海洋生態紀錄片「藍色星球2」（BluePlanet II）當中，拍攝到海洋生物誤食塑膠畫面，因而引發政府推行減塑政策。

英國環境食品及農村事務部大臣戈夫（MichaelGove）表示，塑膠無疑對海洋環境造成「嚴重浩劫」，被丟在道路上的瓶瓶罐罐，最終會流入河流、湖泊和海洋。

他表示：「我們需要改變態度與行為，證據顯示，獎勵與回報機制會造成很大改變。」英國消費者每年約使用130億個塑膠飲料瓶，但是有超過30億個並未被回收。

蘇格蘭目前已經推行押金退還制度，威爾斯也在研究考慮施行。類似政策在北歐國家推行時，取得塑膠回收量大增的成果。

英國政府這項決定受到環保組織大力支持，但是業界擔心押金造成飲料價格上升，將不利銷售。飲料業者未來也有可能必須替押金退還獎勵制度埋單。飲料業者目前僅需要負擔280億英鎊（約新台幣1兆1557億元）地方政府廢物處理費當中的10%。

英國政府官員造訪許多施行相關制度的北歐國家，他們對於挪威制度特別驚艷。挪威達到PET塑膠瓶94%回收率。PET塑膠較為透明，通常作為礦泉水及碳酸飲料瓶。

挪威的制度是在挪威政府針對每一個未回收塑膠瓶課以稅金後，由飲料業者發起推動。他們在商店內設置回收站，每當消費者回收塑膠瓶或鋁罐，就可以獲得折價券。

瑞典目前對塑膠瓶、鋁罐等實施8便士押金，德國則是22便士。英國政府表示，將研擬押金金額，不會造成業界及消費者負擔。

戈夫表示，政府規定塑膠袋必須用5便士購買後，一次性塑膠袋的使用量減少了83%，顯示英國消費者對此反應迅速。

英國挪威

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