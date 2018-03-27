女童失蹤11年 英國繼續注資6百萬尋麥德琳

2018-03-27 22:29 中央社 倫敦27日專電



雖然事發已超過10年，英國內政部決定進一步投入15萬英鎊（約新台幣616萬元），繼續搜尋在葡萄牙神秘失蹤的英國女童麥德琳．麥坎。

麥德琳（Madeleine McCann）在2007年5月隨父母前往葡萄牙南部渡假，就在4歲生日前幾天，於渡假公寓神秘失蹤。麥德琳如果在世，現在已是15歲的女孩。

麥德琳的父母一度被列為嫌疑犯，後來澄清無涉案件。兩人至今仍未放棄尋找女兒，麥德琳失蹤案已成近代知名懸案。

麥德琳的父母長期雇用私人偵探調查事件。2011年5月，英國警方展開代號「葛蘭吉」（OperationGrange）調查行動，英國政府迄今已投入超過1100萬英鎊（約新台幣4.5億元）搜尋麥德琳，每隔6個月挹注資金，去年10月投入15萬4000英鎊。

英國作家羅琳（JK Rowling）高度支持麥德琳案，她在2010年1月、麥德琳失蹤1000天時出席募款活動。據稱她也提供百萬英鎊懸賞金，並協助麥德琳的母親凱特（Kate McCann）將經歷書寫成「麥德琳」，並在2011年麥德琳8歲生日時發表。

麥坎家族發言人密契爾（Clarence Mitchell）表示，麥坎夫婦非常感激內政部答應蘇格蘭警方的撥款要求。她說：「警方認為還有工作未完成，他們感覺非常鼓舞，也非常感激內政部同意繼續撥款。」

她說：「這帶來希望，麥坎夫婦總有一天會知道女兒究竟發生什麼事。」內政部發言人則表示，調查尚未得到結論，會持續投入，目前沒有縮減人力的計畫。

每日郵報（Daily Mail）報導，葛蘭吉調查行動是英國歷時最長、最著名，也最花錢的調查。警方持續過濾並翻譯葡萄牙警方的4萬份文件，及8組私家偵探的調查結果。

警方已查過約600名案件「相關人士」，目擊麥德琳的資訊更是層出不窮，有人聲稱在巴西、摩洛哥、巴拉圭、德國的班機上，甚至在紐西蘭的超市看到麥德琳，但都是誤傳。