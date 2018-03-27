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法南山區兩公熊相依為命 擬引入母熊

2018-03-27 22:12中央社 巴黎27日專電

法國南部庇里牛斯山區現有39頭熊，但分布不均衡，西部山區僅有兩頭公熊棲息。為了物種延續，生態部規劃今年秋天將送母熊進入山區，距離上次引熊入山已有12年。

根據法國國家狩獵及野生動物局2016年的資料，庇里牛斯山區還有39頭熊，但分布很不均衡，西部山區只有兩頭公熊，其他都在中部山區。

生態部長余洛（Nicolas Hulot）接受巴黎人日報（Le Parisien）專訪表示，打算把母熊再度引進庇里牛斯山-大西洋省（Pyrenees-Atlantiques）的山區西側，目前規劃今年秋天釋放兩頭母熊。

在此之前，他將要求地方政府舉辦座談，與居民溝通，他本人會到場說明。

余洛說，全球面臨生態災難，關注的人卻太少，因應作為也不夠。非洲多個猴群的處境沒有激起國際動員，大象數量也銳減。近日最後一頭北方白犀牛在肯亞死亡，媒體只簡短報導。

他進一步說：「幾年來，全歐洲的鳥類數量減少30%，昆蟲更少了80%，但有誰關心？這樣下去，50%的現存物種會在本世紀末之前消失，我無法忍受什麼都不做，任由動物棲地越來越小。」

余洛解釋，現在庇里牛斯西側山區只剩兩頭公熊，其中一頭還是最後一頭庇里牛斯山原生熊，他不希望成為看著這支熊族譜系消失的部長。

等到與居民溝通後，余洛還會向其他歐洲國家尋求協助，選出兩頭母熊送往山裡。

法國上次把熊引入庇里牛斯山區在2006年，當時野放5頭熊，其中4頭是母熊。

余洛過去擔任自然與人基金會（FNH）主席時，曾致信要求前環境部長賀雅爾（Segolene Royal）把熊再度引進庇里牛斯山，但沒有回音。

余洛的用意是協助物種延續，但山區牧羊人可能不樂見，他們大多反對引熊入山。

余洛強調，科學研究員認為庇里牛斯山-大西洋省的熊的數量已處於極危狀態，民調顯示76%的當地居民贊成引熊入山，但他理解牧羊人的擔憂，除了座談，也會協助加強保護羊群。（編輯：廖漢原）

法國非洲巴黎

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