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一群中國女孩海外排隊等死刑 到底做了什麼事？

6月女嬰遭手指性侵 父刀砍歹徒卻遭捕入獄

2018-03-27 17:34聯合新聞網 綜合報導

奈及利亞一名36歲男子竟對一名年僅6月大的女嬰伸出魔手，他以手指插入女嬰下體，不顧女嬰哭鬧反抗，仍繼續壓制女嬰性侵。女嬰父親及時趕至現場，拿出彎刀往性侵犯的左腿砍下，導致性侵犯左腿輕傷。然而目前此名父親正因傷害罪被逮捕，性侵犯卻仍安穩的在醫院接受治療。

性侵女嬰的歹徒目前在醫院養傷。圖／取自Prince Gwamnishu Harr...
性侵女嬰的歹徒目前在醫院養傷。圖／取自Prince Gwamnishu Harrison臉書
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人權組織Behind Bars Defenders（BBI）執行長哈里森（Prince Gwamnishu Harrison）24日於臉書發文寫下這則駭人聽聞的事件，憤憤不平表示這名父親為了保護自己6個月大的女嬰不遭歹徒性侵，因此以彎刀刺傷歹徒左腿，抱起正在流血哭泣的女嬰安撫，卻因此吃上牢飯，可惡的是犯案的歹徒竟在醫院接受治療。

該名性侵犯送醫後並無大礙，未來仍能走路。照片可以看出歹徒右手臂有幾處擦傷，左腿膝蓋以紗布綑住，左小腿也有包紮痕跡。

人權組織BBI試圖保釋此名父親出獄，但卻困難重重。哈里森文內寫下該名父親對他的行為感到非常懊悔，甚至想要撤銷對性侵犯的告訴，只為了重獲自由。哈里森不可置信問他「你瘋了嗎？」他發文詢問網友到底該怎麼辦，是應該聽從此父親指示撤告，或是努力保釋他出獄，並為小寶寶伸張正義。文章最後更嚴厲呼籲千萬不要動用私刑，將一切審判交給法律。

網友看了貼文後紛紛感到憤怒，直言「這是一個無法無天的國家」，也有網友留言寫下「在這種情況下不該怪罪孩童父親，請幫助他被釋放，並讓戀童癖性侵犯接受法律制裁」，甚至認為僅讓性侵犯入獄服刑根本不足以懲罰他。

奈及利亞

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