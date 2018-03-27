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報告：全球土地退化將迫使大批人口遷徙

2018-03-27 05:31中央社 哥倫比亞波哥大26日綜合外電報導

今天公布的一項重大報告指出，全球有數十億人口仰賴不斷退化以致糧食產量減少的農地維生，未來30年間，這個情況可能會迫使數億人口遷徙。

由聯合國支持的這項研究報告說，在2050年之前，氣候變遷和土地品質惡化可能會使某些地區的農作物收成減半；並警告，土地退化面積加大，會使人類更有可能為爭奪資源而爆發衝突。

報告執筆人之一史柯爾茲（Robert Scholes）說：「土地生產力不斷下降也會使得人類社會比較容易失去穩定，尤其在乾旱地區。這些地區連年降雨量極低，使得暴力衝突增加多達45%。」

這項報告是由全球性科學團體「跨政府生物多樣性與生態系服務平台」（IPBES）的100多名科學家執筆。

報告指出，隨著退化土地因砍伐林木、過度放牧、洪水暴發或乾旱而致生產力降低，居民將被迫遷徙到城市或海外，其中許多是貧農。

報告並警告，一旦進入乾燥期，半乾旱和乾旱地區的土地就會進一步退化，從而使沙漠擴大，這時農作物收成就會減少。

史柯爾茲發表聲明說：「今後30年間，估計會有40億人住在乾旱地區。」

「到時候，土地退化連同密切相關的氣候變遷問題將迫使5000萬到7億人口遷徙。」

氣候變遷雨量

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