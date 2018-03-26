希望當年也讓他教數學！華裔教師成數學界巨星

2018-03-26 13:31 聯合報 記者 聯合報 記者 郭宣含 ╱即時報導



澳洲雪梨西北部切利布魯克中學一名華裔數學老師吳艾迪（音譯，Eddie Woo）2012年為一名重病學生錄下上課情形，並上傳到YouTube。豈料這個舉動讓這位默默無名的地方數學老師，搖身變成數學界的搖滾巨星。

過去一年，艾迪因為自己的YouTube頻道「WooTube」獲獎無數，人氣水漲船高。他的頻道在全球有超過20萬名訂閱者，影片觀看次數超過1200萬次。

切利布魯克中學校長強森（Gary Johnson）表示：「這個數字相當驚人。」

新南威爾斯省教育廳秘書長斯考特（Mark Scott）表示：「艾迪採用這種教學路線，是因為學生覺得受益匪淺，他可以完美解釋數學的複雜之處，所以學生一而再、再而三回來（看影片）。」

澳洲總理滕博爾（Malcolm Turnbull）1月25日在澳洲首都坎培拉公布，艾迪獲選為2018年澳洲地方英雄人物，艾迪倒抽一口氣，眼中泛淚說不出話來，他感動擁抱妻子美雪兒 。

幾周之後，微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）宣布，艾迪被列入2018年全球教師獎10人決選名單，有機會獲得100萬美元（約台幣3000萬元）的獎金。艾迪受邀前往杜拜頒獎典禮，雖然最後未拔得頭籌，但入選前十名顯示他備受肯定。

艾迪與妻子育有三子，他們形容過去一年像是歷經一場魔幻旅途，但途中並非總是光鮮亮麗的頒獎典禮。

艾迪前往杜拜前，澳洲電視節目「澳洲故事」邀請艾迪到新南威爾斯省「格里菲斯區域劇院」，台下坐了500名熱切的學生與其教師。一名12年級的學生表示：「吳老師向我們證明，數學可以很有趣，數學不全是苦差活，也不全是讓人頭痛數字難題。」

艾迪對著台下的師生表示：「數學是場遊戲，是場探索，還是個故事。」

新南威爾斯省長格拉蒂斯‧貝麗吉克蓮（Gladys Berejiklian）3月宣布，艾迪是該省教育部的「傑出教師」。艾迪在數學教學中發揮創意，他前往各省指導學生並協助其他教師。當他到他處分享對數學的熱情時，校內老師也樂意為他帶課。

艾迪表示：「我希望能夠提供這些老師新想法，讓他們的教學方法更活躍。這對偏鄉教師相當重要，因為他們很難有其他改變的辦法。」

斯考特表示，大家都希望有像艾迪一樣的數學老師，他認為艾迪是我們這代的卡爾博士（Julius Sumner Miller），卡爾博士魅力非凡，他將新科技推展到教室和學生之外。美國物理學家卡爾博士主持兒童教育節目，在節目透過簡單小實驗，介紹簡單的物理原則。

許多學生告訴艾迪，他們「不算數學」，這樣的話讓他充滿鬥志。艾迪表示：「我把改變這些學生視為己任。」

正是這種態度和WooTube影片的成功，以及艾迪付出的諸多努力讓他入列全球教師獎的決選名單。全球173國3萬名教師參選全球教師獎，50名教師入圍，最後10名決選者來自美國、比利時、挪威、巴西等國。

不過名氣也為艾迪帶來負面影響，艾迪的哥哥吳凱文（音譯，Kevin Woo）認為知名度是把雙面刃，他說艾迪行程越來越滿，不僅讓他遠離每日工作，也無法經常陪伴家人。