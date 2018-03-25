相信地球是平的…自學火箭科學家 終成功升空

2018-03-25 23:33 聯合報 記者 聯合報 記者 王麗娟 ╱即時報導



休斯和他的火箭。（美聯社） 分享 facebook 這次他和他的火箭真的升空了，而且他毫髮無傷返回地面，儘管升空時有些碰碰撞撞，火箭重返陸地時也出現破裂。

現年61歲的自學火箭科學家休斯（Mike Hughes），本業是私人豪華轎車司機。人稱「瘋子」的休斯，一再誓言定會讓自己和火箭升空，但也屢次取消，並因此招來訕笑，將他比做喜劇卡通「威利狼與嗶嗶鳥」中的那隻威利狼， 始終沒能捉到嗶嗶島，卻被自己的計畫、各種突發狀況給害慘。

休斯和他的火箭從加州安博伊城（Amboy）升空約1875英尺，再硬著陸落在莫哈維沙漠上。休斯相信地球是平的，希望讓自己飛到足夠的高度後，蒐集證據，推翻「地球是圓的」的理論。

在此之前，休斯的升空計畫數度喊停，有時因後勤問題，有時因機械臨時故障。這次升空，原計畫去年11月進行，結果臨時喊卡。24日時，因風強，火箭又推力不足，原希望有350磅/平方英寸最大推力，但它降至340磅/平方英寸。

最後在未倒數計時情況下，休斯讓自己升空。 一直在協助休斯完成升空夢想的史戴克說，他估計火箭最後達到350 英里／小時速度，休斯也在那時打開降落傘。因降落太快，因此必須打開第二個降落傘。他砰的一聲落地，火箭頭也裂成兩半。

休斯花了2萬美元（約台幣60萬元），用四處找來的零件製造他的火箭，還在Craigslist網站買了一輛露營車改造成發射台，所有一切都自己動手做。地平理論者團體大力支持他的火箭計畫。

休斯獲得地主歐庫拉（ Albert Okura）的允許，在他的安博伊城試射與升空。歐庫拉2005年以43萬美元購下安博伊。升空時， 歐庫拉也在場，他說從升空到落地約是3到4分鐘結束，而休斯稱他的安博伊是「火箭城」是件很棒的事。