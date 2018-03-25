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氣候變遷物種瀕危 全球節能熄燈一小時

2018-03-25 12:52中央社 雪梨24日綜合外電報導

為響應「地球一小時」行動，提醒民眾氣候變遷對生物多樣性的危害，雪梨歌劇院（Sydney Opera House）、巴黎艾菲爾鐵塔和莫斯科紅場（Red Square）等世界級地標今天都熄燈。

「地球一小時」（Earth Hour）2007年起源於澳洲，獲全球187國、數百萬人響應。人們在當地時間晚上8時30分關燈一小時，主辦單位形容，這是全球「針對氣候變遷最大的草根運動」。

法新社報導，主辦單位世界自然基金會（WWF）澳洲負責人歐高曼（Dermot O'Gorman）說，隨著全球均溫創新高，今年「地球一小時」主題是氣候變遷對生物多樣性及動植物物種造成的衝擊。

歐高曼表示：「如果我們任由全球暖化持續當前的趨勢，截至本世紀末，地表生物多樣性最豐沛的地區將有超過一半的動植物物種會從原生地區滅絕。」

世界自然基金會在期刊「氣候變遷」（ClimaticChange）中發布委託的研究指出，瀕臨滅絕的物種包括澳洲綠蠵龜、黑肋岩袋鼠和無尾熊，以及南極洲的阿德利企鵝（Adelie）。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）鼓勵人們參與行動，「表達自己為自然奮鬥的意願」。巴黎的艾菲爾鐵塔（Eiffel Tower）今天也熄燈。

亞洲各地影像顯示，包括吉隆坡雙子星大樓（Petronas Twin Towers）、香港及新加坡著名的港口天際線，也全都進入一片漆黑中。其他參與行動的世界級地標還包括紐約帝國大廈（Empire State Building）。

關燈活動雖僅具象徵性，「地球一小時」在過去10年來已成功主導眾多行動，包括在厄瓜多的加拉巴戈斯群島（Galapagos Islands）上禁用塑膠，以及在哈薩克種下1700萬棵樹。

氣候變遷澳洲巴黎
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