親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰開打
臉書個資遭擅用
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

上海銷綠卡者戶籍 海外華人恐慌、中國網友叫好

割肉、煎煮、餵食 拉脫維亞藝術家直播吃人肉

2018-03-23 18:22世界日報 編譯中心／綜合22日電

拉脫維亞行為藝術家波辛斯（Arturs Berzins）(右)日前在臉書直播一段...
拉脫維亞行為藝術家波辛斯（Arturs Berzins）(右)日前在臉書直播一段名為「末世論」的「表演」，引發網路熱議。圖擷自THE SUN 太陽報（3/22）
分享
拉脫維亞行為藝術家波辛斯（Arturs Berzins）日前在臉書直播一段名為「末世論」的「表演」，引發網路熱議。

蘋果日報報導，影片中，波辛斯打扮成鑑識人員的樣子，從一男一女身上把肉割下，然後放到平底鍋煮，再餵給這對男女吃。

波辛斯表示，該直播是為了表達末世來臨時人類自相殘殺的場景，但由於影片太過血腥，警方已接到報案並介入調查，當局更打算將他起訴。

藝術家
【會員福利大放送】衛生紙免搶免搬免費一年份送到府 只要你加(登)入

相關新聞

影／澳洲西海岸沙灘 驚傳上百條鯨魚擱淺死亡

2018-03-23 17:50

威廉、哈利演「星戰」…「高」人一等被剪光

2018-03-23 18:35

遭性侵後懷孕生女 患抑鬱症母將女嬰拋下橋

2018-03-23 16:08

評／你只欠我一個道歉：歷史傷痕必然帶來仇恨？

2018-03-23 15:40

邪教的繼承者們：教主判死後的「奧姆真理教」

2018-03-23 14:08

影／激似外星人木乃伊 身分謎團揭曉

2018-03-23 12:53

太平洋大垃圾帶 比法德西領土大

2018-03-23 11:46

哈利梅根馬克爾婚禮 600人獲邀出席

2018-03-23 10:44

吃火鍋帶嬰兒同行 新加坡海底撈搬出嬰兒床

2018-03-23 10:13

長灘島若封閉 菲律賓觀光預料損失346億台幣

2018-03-22 18:50

指揮家李汶遭大都會歌劇院革職

2018-03-14 13:31

他五歲失去右手食指 卻用快門撼動世界

2018-03-09 10:20

最難又最紅！耶魯大學使上最熱門選修課：快樂學

2018-03-09 09:30
看更多

熱門文章

道瓊狂瀉724點 川普執意對中課關稅 貿易戰箭在弦上

2018-03-23 06:31

川普簽「301」備忘錄 對中實施600億美元關稅

2018-03-23 01:35

川普對中祭關稅 美股重挫

2018-03-23 05:33

陸報復 對美進口鋼鐵和鋁產品232措施中止減讓

2018-03-23 09:10

吃火鍋帶嬰兒同行 新加坡海底撈搬出嬰兒床

2018-03-23 10:13

美國宣布對中國課徵500億美元關稅 懲罰侵害智財權

2018-03-23 00:30

美中貿易戰開打 陸駐美大使：奉陪到底

2018-03-23 04:25

中國立即還以川普顏色 擬對美30億美元產品加徵關稅

2018-03-23 07:39

壟斷電容器市場 歐盟對禾伸堂等8企開罰

2018-03-22 21:22

300元購入鑑定6千萬 失業男慧眼識百年黑幫份子照

2018-03-22 21:08

貿易戰恐慌再起 美股早盤重挫

2018-03-22 22:15

鋼鋁關稅今生效 川普暫豁免歐盟南韓多國 台灣未入列

2018-03-23 11:22

美中貿易戰 其他國家將遭池魚之殃

2018-03-23 10:51

一張圖看懂美中貿易戰

2018-03-23 15:51

大陸報復！對美部分進口產品課關稅最多25%

2018-03-23 08:25

影／激似外星人木乃伊 身分謎團揭曉

2018-03-23 12:53

美中貿易戰開打Day 1 重頭戲還在後頭

2018-03-23 12:02

川普豪賭對中關稅 又是「雷聲大雨點小」的談判手法？

2018-03-23 07:29

貿易戰來襲 美對中課500億美元重稅

2018-03-23 00:28

路透：美國升息可能掀全球連鎖反應

2018-03-22 20:54

英國天價鋼鐵衣 創下時速160公里世界紀錄

2018-03-23 15:57

【重磅快評】一場美中衝突的完美風暴正在形成

2018-03-23 15:24

美商務部長開條件：想讓川普高興 大陸就多買美天然氣

2018-03-23 13:14

中國若報復美國關稅 蘋果15%事業面臨負面衝擊

2018-03-23 08:10

美公布鋼鋁稅豁免名單 台灣未入列

2018-03-23 11:31

環時社評：川普驕兵必挫 北京將堅決反擊

2018-03-23 09:08

美對陸掀貿易戰 遭殃產業轟川普：這場戰你根本贏不了

2018-03-23 16:00

店打烊、人走了 玩具反斗城創辦人辭世

2018-03-23 11:45

鄭永年：貿易戰打響 中美新冷戰真的要來了

2018-03-23 10:33

對中祭600億美元關稅前 60天諮商供迴旋

2018-03-23 04:06

遭性侵後懷孕生女 患抑鬱症母將女嬰拋下橋

2018-03-23 16:08

陸官媒跟川普算7筆帳：美國得了便宜還反咬

2018-03-23 11:04

南韓法院簽發李明博逮捕狀 第四位入獄總統

2018-03-22 22:46

中美貿易摩擦 美國大豆、蘋果公司、波音等遭殃

2018-03-23 11:10

美公布調查結果前…陸連出3招 籲美勿損人害己

2018-03-23 00:29

南韓暫免美鋼鋁關稅 卻面臨更大壓力

2018-03-23 11:19

川普祭關稅 中駐美使館：搬起石頭砸自己的腳

2018-03-23 08:37

大陸反擊 課徵美進口商品15到25%關稅

2018-03-23 11:35

川普祭關稅 中駐美大使崔天凱：奉陪到底

2018-03-23 08:59

美祭301條款制裁陸 美中恐掀貿易大戰

2018-03-23 00:45
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top