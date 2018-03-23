割肉、煎煮、餵食 拉脫維亞藝術家直播吃人肉

2018-03-23 18:22 世界日報 編譯中心／綜合22日電



拉脫維亞行為藝術家波辛斯（Arturs Berzins）(右)日前在臉書直播一段名為「末世論」的「表演」，引發網路熱議。圖擷自 THE SUN 太陽報（3/22） 分享 facebook 拉脫維亞行為藝術家波辛斯（Arturs Berzins）日前在臉書直播一段名為「末世論」的「表演」，引發網路熱議。

蘋果日報報導，影片中，波辛斯打扮成鑑識人員的樣子，從一男一女身上把肉割下，然後放到平底鍋煮，再餵給這對男女吃。

波辛斯表示，該直播是為了表達末世來臨時人類自相殘殺的場景，但由於影片太過血腥，警方已接到報案並介入調查，當局更打算將他起訴。