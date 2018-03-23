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評／你只欠我一個道歉：歷史傷痕必然帶來仇恨？

2018-03-23 15:40聯合新聞網 鳴人堂

透過媒體的推波助瀾，東尼與葉瑟的官司被視為黎巴嫩境內基督徒與巴勒斯坦難民間的正義...
透過媒體的推波助瀾，東尼與葉瑟的官司被視為黎巴嫩境內基督徒與巴勒斯坦難民間的正義決戰，社會上到處爆發衝突，動盪不安。 圖／海鵬影業提供
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