新發現15顆行星 1表面可能有水

2018-03-22 14:49 世界日報 編譯 世界日報 編譯 黃秀媛 ／綜合21日電



研究人員在一些稱為紅矮星的冷卻恆星四周新發現15個行星，其中一個表面可能有液態水。

紅矮星是重量只有太陽質量的7.5%至50%的暗淡星球，而新的研究把天文望遠鏡收集的資料，與地面天文望遠鏡對一些紅矮星的後續觀測加以結合，在距地球200光年外的編號K2-155紅矮星四周，發現三顆體積都略大於地球的外行星。

研究人員對這個星系最外面的一顆行星特別感興趣，因為其直徑約為地球的1.6倍，並可能位於其恆星的適居帶，也就是行星的運行軌道使其表面溫度能讓液態水存在。

為了 斷定這顆K2-155d行星表面是否可能有水，研究團隊用立體氣候模擬程式呈現對其已知的情況，發現它可能真的有液態水。這種可能性使科學家非常興奮，可是他們強調這只是初步發現，還得進一步分析加以證實。

研究報告說，紅矮星，尤其是溫度最低的紅矮星，才剛剛開始受到研究，因此它們是研究外行星的非常令人興奮對象。

美國太空總署下個月將發射凌日外行星探測衛星(TESS)，或許能對尋找可能適合生命存在的遙遠行星提供更精確的資料。平野說：「TESS可望在更接近地球的明亮星球四周找到許多候選行星，對後續觀測有很大的幫助，包括調查行星的大氣，以及確定其運行軌道。」