美國蟑螂為何殺不死？ 秘密或藏DNA

2018-03-22 14:49 世界日報 記者顏伶如／綜合報導



美國蟑螂為何殺不死？基因序列或許可以解答一二。

想要徹底撲滅蟑螂，經常是「不可能的任務」，腿斷了可以再生，自體就可製造抗生素，還有猶如超能力的敏感嗅覺，彷彿有著金剛不壞之身。

上海中國科學院研究人員發表於「自然通訊」（Nature Communications）期刊的最新研究指出，學名為美洲家蠊（Periplanta Americana）的蟑螂，去氧核糖核酸（DNA）組成的特殊之處，在於有著巨大的染色體組。

雖然美國蟑螂與德國蟑螂都喜歡骯髒的棲息之處，模樣也長得一樣嚇人，但如果從血源分析，美國蟑螂與白蟻（termites）之間，反而比德國蟑螂來得更為親近。

蟑螂會散布細菌，也會讓氣喘、過敏患者病況變得嚴重，讓許多民眾聞之變色。

中國科學院研究員詹帥（Shuai Zhan）在研究報告當中寫道，受到全球暖化的影響，美國蟑螂所帶來的危害，如今已經變得愈來愈嚴重。

為何美國蟑螂一直源源不絕，研究人員也發現，當面臨危險狀況時，母蟑螂會以孤雌生殖（parthenogenesis，又稱單性生殖）的方式產下未受精卵。在這項研究當中，研究人員在蟑螂身上找到了與這項生殖有關的基因。

另外，研究團隊發現，美國蟑螂就算受了重傷，仍然能夠繼續存活。

研究人員發現，美國蟑螂在幼蟲時期就有著強大的斷肢再生（limb regeneration）能力，因此被冠上「小強」封號。研究人員也找到了與蟑螂斷肢再生有關的基因組合。