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星雲大師一筆字書法 歐洲議會開展受矚目

2018-03-22 10:13中央社 布魯塞爾21日專電

佛光山星雲大師一筆字書法」展今晚在歐洲議會開幕，除包括斯洛維尼亞前總理及多位歐洲議員出席，更吸引許多議員助理慕名而來，體驗中華文化之美。

今晚「星雲大師一筆字書法」展開幕，包括斯洛維尼亞前總理、現任歐洲議會議員皮特爾（Alojz Peterle）、歐洲議會議員柯沙（Adam kosa）及歐洲智庫歐亞中心（EU-Asia Center ）主任卡麥隆（Fraser Cameron）等人出席並剪綵，在中式特色舞蹈開場下，現場座無虛席，在歐洲議會掀起一陣佛法旋風。

佛光山海外巡監院院長兼佛光山歐洲總住持滿謙法師接受中央社記者訪問表示，「星雲大師一筆字書法」展曾前進許多國家，而歐洲議會是歐洲共同體的展現，這與大師提倡的同體共生、尊重包容及平等等思想相當契合，很高興這次在歐亞中心及多位議員的助緣下順利開展。

現場展出許多星雲大師書寫的中文字軸，滿謙法師說明，內容包括說好話、做好事、存好心「三好」，以及給人信心、歡喜、希望及方便等「四給」，雖然歐洲議會大部分人不懂中文字 但相信他們可以從字中看到大師的慈悲心，希望讓很多人能夠得到一些啟發。

此外，滿謙法師指出，佛光山希望帶領很多國外友人到台灣，進一步認識宗教之美，了解台灣除了有多種宗教，更是一個有很多義工、有很多慈悲的地方，這些若讓國外友人來體會是很有意義的一件事。

根據佛光山說明，星雲大師一筆字書法，亦即每張書法都是一筆到底、一氣呵成。

佛光山星雲大師
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