鴨鴨的奇幻漂流 失蹤的澳洲游泳比賽吉祥物已尋獲

2018-03-20 23:06 聯合報 記者 聯合報 記者 莊蕙嘉 ╱即時報導



澳洲西部柏斯的一項在地游泳比賽吉祥物「黃色小鴨」，11日在安裝過程中被強風吹走，主辦單位發布懸賞請求協尋，終於在19日被一名漁夫找到。

這隻黃色充氣鴨被取名叫「達芙妮」，是當地「Coogee Jetty to Jetty Swim」游泳比賽的資深吉祥物，作為折返點的浮標。主辦單位庫吉大師游泳俱樂部的馬爾表示，11日清晨5時他幫達芙妮充氣，拖到預定的折返點準備固定時，突然吹起強風，達芙妮就被吹走。

達芙妮是隻約3公尺高黃色小鴨，比曾來台展出、荷蘭藝術家霍夫曼的黃色小鴨小許多，後者約18公尺高。

主辦單位不得已，緊急找來一支綠色充氣錐充當折返點，但是參加比賽的孩子沒看到鴨鴨都很失望。當地民眾出動尋找，甚至有人聲稱在柏斯北方440公里處看到它。

主辦單位16日在臉書發布協尋，表示願意提供兩張明年賽事的家庭證、俱樂部紀念品及「一瓶伏特加」給找到達芙妮的人。

漁夫吉布在達芙妮失蹤約一個半小時後就發現它，距離失蹤地點不遠。當時他正在出海捕魚途中，於是順手把達芙妮綁在船尾「結伴同行」。可是船行不久後，他開始覺得達芙妮是個累贅，且擔心繩子絞到馬達，於是把它放氣，回航後放在家裡，渾然不知當地民眾正大費周章地尋找它。

吉布輾轉得知主辦單位在找達芙妮後主動聯絡，表示21日要歸還，造價900澳元（約台幣2萬240元）的達芙妮可望平安回歸吉祥物的身分。