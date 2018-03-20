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協助越南台校改建 楊吉村捐款興學

2018-03-20 22:47中央社 河內20日電

越南僑務諮詢委員楊吉村今天捐贈1億越盾（約新台幣13萬元）給胡志明市台北學校，協助校方改建工程，為在越南就學的國民營造安全優質的校園。

為提供居留越南的台商子女享有與國內教育接軌的正規學校，以利回國升學，僑務委員會、經濟部、外交部與熱心台商捐贈募款下，於1994年籌設台商子弟學校，1997年8月6日創立胡志明市台北學校，至今超過20年。

台校學生自民國86學年度的66人，至106學年度學生已高達1071人，現有校舍除老舊外、空間明顯不敷使用，亟待改建，以營造安全優質的校園，但因學校經費有限，相關工程經費待籌措。

楊吉村知道以後，向駐胡志明市台北經濟文化辦事處表達捐款意願，經安排於今天上午，在辦事處處長梁光中見證下，楊吉村將1億越盾的款項捐贈給台校董事長張綺芬。

張綺芬說，目前校方歷年結餘經費僅能完成第一期工程，包括專科教室、教學資源中心、幼兒園、師生宿舍、綜合風雨操場等，至於第二期工程小學部教學大樓及第三期工程大型綜合體育館等，則亟需經費挹注。

張綺芬對楊吉村捐款的及時雨表達謝意，並呼籲越南僑界能共襄盛舉，讓台校的校舍整建工程儘早完成，以營造安全優質的校園，也能彰顯台灣對人才培育的重視與實力。

越南台商胡志明市

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