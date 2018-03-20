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修養生息 菲律賓長灘島最快4月封島一年

2018-03-20 21:39中央社 馬尼拉20日專電

菲國知名旅遊景點長灘島。圖／ingimage
菲國知名旅遊景點長灘島。圖／ingimage
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想去長灘島旅遊的民眾要趁早，菲律賓政府官員今天說，為恢復環境，這座廣獲國際遊客好評的觀光島，可能將於4月封島休息，時間可能長達一年。

菲律賓內政部次長鄧興（Epimaco Densing III）今天在接受廣播電台訪問時說，長灘島（Boracay）最快會在4月封島，視環境恢復措施落實情況而定，有可能長達一年之久。

鄧興表示，封島期間，長灘島的商家不會被勒令停業，但勢必面臨沒有觀光客的窘境。

長灘島位於菲律賓中部，以西岸約4公里長的「麵粉白沙灘」、美麗貝殼及夕照馳名，2017年獲康泰納仕（Conde Nast）旅遊雜誌讀者票選為美國境外最美島嶼，旅遊網站TripAdvisor評為全球第24優的海灘。

2017年長灘島遊客破200萬人次，其中5成以上是外籍遊客，全年觀光收益估計達560億披索（約新台幣347億元），台灣遊客達4萬802人次，在外籍觀光客中排名第3，次於中國大陸37萬多人與南韓35萬多人次。

由於長灘島知名度提升，除觀光客暴增之外，外來人口紛紛移到島上謀求生計，致使環境難以負荷，不肖度假村污水未經處理排入大海、垃圾處理設施不足、縱貫小島的道路塞車，珊瑚礁也受破壞。

菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）2月在一場公開演說中形容長灘島為「化糞池」，限當地觀光業者在半年內改善環保措施，否則將封閉全島。

環境部、觀光部及內政部組成的跨部會小組15日向杜特蒂建議將長灘島置於「災難狀態」，封島一年，以便改善排水系統與交通網、建造垃圾處理設施、拆除非法建築物及拓寬道路。

長灘島旅遊業者反對封島一年的計畫，稱政府不應為了少數破壞環境的商家而殃及池魚。

業者表示，封島一年勢必衝擊島上居民、旅遊協會、旅行社、度假村及航空公司的收入，許多遊客去年就提前訂機票、訂房間及旅遊行程，封島將引起賠償問題。

此外，一些投資人向銀行貸款興建或拓展度假村，若無法營運周轉將難以償還貸款。

菲律賓

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