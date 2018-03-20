親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
臉書個資遭擅用
俄羅斯總統大選
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

南極冰川漂浮區比想像更大 恐加速崩解

2018-03-20 20:11中央社 雪梨20日綜合外電報導

南極。（紐西蘭航空提供） 中央社
南極。（紐西蘭航空提供） 中央社
分享
科學家今天表示，南極洲托滕冰川漂浮在海面上的部分較過去以為的還要大，這使外界更加憂慮，隨著氣候暖化，托滕冰川融冰速度可能加快，將對海平面上升產生急劇影響。

面積跟法國相當的托滕冰川（Totten Glacier）是南極洲流速最快、面積最大的冰川之一，一旦融化可能產生巨大融水，科學家急於密切關注其融冰情況。

研究人員利用人為製造的地震波探測冰層，發現托滕冰川漂浮在洋面上的部分，比最初認為的還要多。

法新社報導，美國中央華盛頓大學（CentralWashington University）的溫柏利（Paul Winberry）表示：「我們在一些原以為接觸地面的地方，探測到底下有海洋，顯示冰川實際上是在漂浮。」溫柏利去年夏天在南極洲研究托滕冰川。

這項發現非常重要，因為近期研究顯示托滕冰川下半部已受溫暖且含鹽的海水侵蝕。這些海水穿過水下「通道」後，又往內陸流了數百公里。

如此一來，托滕冰川浸在水中而非落在岩石上的面積增加，加速冰川崩解速度。

溫柏利表示，托滕冰川漂浮在溫暖洋面的部分更大，這有助於解釋冰川近期為何加速融化。

他說：「這也代表，托滕冰川未來可能會對氣候變化更敏感。」

南極華盛頓法國

相關新聞

班機未依時段起降 新加坡樟宜機場開罰

2018-03-20 19:59

台5人作品入圍波隆那插畫展 創作能量大

2018-03-20 19:15

影／快絕種了！全球僅存雄性北非白犀牛遭安樂死

2018-03-20 17:14

影／西班牙「法雅節」落幕 大型木雕全部燒毀

2018-03-20 14:04

全球城市生活品質 維也納9連霸台北84名

2018-03-20 10:48

eBay上挖到寶！ 英男花300台幣買到價值8200萬的19世紀舊照

2018-03-20 10:21

滑翔傘空中相撞 女子失去平衡墜落身亡

2018-03-20 09:40

從道路改名到審判國王：義大利法西斯的逆襲與反思

2018-03-20 09:20

燒煤惹禍！蒙古首都PM2.5今年初飆到3320

2018-03-20 08:25

新男性避孕藥DMAU 有效不影響性慾

2018-03-19 23:19

巴黎鐵塔歷來最大整容工程 須防含鉛揚塵

2018-03-19 22:14

指揮家李汶遭大都會歌劇院革職

2018-03-14 13:31

他五歲失去右手食指 卻用快門撼動世界

2018-03-09 10:20

最難又最紅！耶魯大學使上最熱門選修課：快樂學

2018-03-09 09:30
看更多

熱門文章

通話時邊充電…Nokia手機爆炸 18歲女被炸死

2018-03-20 09:21

自駕車發生首宗撞死人事故 晶片股大跌

2018-03-20 07:03

美國騙很大 普亭全面翻臉

2018-03-19 23:04

監管疑慮重挫科技股 標普、那指創近六周來最大跌幅

2018-03-20 06:54

全球首例自駕車撞死行人！ Uber暫停北美測試計畫

2018-03-20 07:55

外交官大忌！犯了天條 24小時就滾蛋

2018-03-20 11:00

大失血！臉書洩漏個資恐罰58兆 祖克柏身價也暴跌

2018-03-20 09:55

燒煤惹禍！蒙古首都PM2.5今年初飆到3320

2018-03-20 08:25

eBay上挖到寶！ 英男花300台幣買到價值8200萬的19世紀舊照

2018-03-20 10:21

美股開低 臉書大跌5.0%

2018-03-19 22:40

自駕車撞死人 警長看影帶：任何車都可能撞上

2018-03-20 16:37

臉書醜聞+川普推特 美股重挫

2018-03-20 04:53

「慾望城市」米蘭達競選紐約州長 有望成首位同志女州長

2018-03-20 07:54

濫用臉書個資的劍橋分析CEO：可安排仙人跳助選

2018-03-20 11:20

滑翔傘空中相撞 女子失去平衡墜落身亡

2018-03-20 09:40

自駕車致命車禍 警方初步調查：「Uber可能沒錯」

2018-03-20 12:47

華郵：川普最遲周五對中國實施600億美元關稅

2018-03-20 06:18

5000萬臉書用戶個資究竟如何被劍橋分析公司濫用？

2018-03-20 12:01

「抓住你的心魔」紅髮天才揭發劍橋分析操弄人心

2018-03-20 14:38

世界最大無印良品開幕 首創鮮食專區店內解剖黑鮪魚

2018-03-20 08:18

鑽制裁漏洞！北韓去年靠出口它 順差大增2.39億元

2018-03-19 23:12

普亭近年槓西方 全因被美欺騙

2018-03-20 00:20

英鎊勁升1%！歐盟、英國達過渡協議 2020年底結束

2018-03-19 21:24

死線到仍拒不回應！英國放大絕搜查劍橋分析公司

2018-03-20 12:38

《慾望城市》女星尼克森 推特宣布參選紐約州長

2018-03-20 04:18

新男性避孕藥DMAU 有效不影響性慾

2018-03-19 23:19

臉書5000萬個資疑遭擅用 被爆早知情

2018-03-20 09:06

色誘…賄賂 利用臉書的資料分析公司不只靠個資

2018-03-20 09:43

普亭連任 重申不當終身總統

2018-03-20 00:20

G20官員一句話 比特幣走揚

2018-03-19 23:59

英國脫歐 敲定過渡協議

2018-03-20 00:29

9歲弟搶不到遊戲控制器 竟開槍射殺姊姊

2018-03-20 14:55

川普周五公布對中國實施600億美元關稅 可能還有轉圜？

2018-03-20 12:27

影／快絕種了！全球僅存雄性北非白犀牛遭安樂死

2018-03-20 17:14

臉書醜聞 按讚不只洩密也會被無形洗腦

2018-03-20 11:03

美中貿易戰 G20批保護主義

2018-03-19 23:59

無人駕駛公司為何愛在鳳凰城試車 李開復點出原因

2018-03-20 13:57

全球城市生活品質 維也納9連霸台北84名

2018-03-20 10:48

Google搶「哪裡買」商機

2018-03-20 00:35

誰說女人不能勝任高科技？保加利亞一半是她們的天下

2018-03-20 14:20
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top