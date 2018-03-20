南極冰川漂浮區比想像更大 恐加速崩解

2018-03-20 20:11 中央社 雪梨20日綜合外電報導



南極。（紐西蘭航空提供） 中央社 分享 facebook 科學家今天表示，南極洲托滕冰川漂浮在海面上的部分較過去以為的還要大，這使外界更加憂慮，隨著氣候暖化，托滕冰川融冰速度可能加快，將對海平面上升產生急劇影響。

面積跟法國相當的托滕冰川（Totten Glacier）是南極洲流速最快、面積最大的冰川之一，一旦融化可能產生巨大融水，科學家急於密切關注其融冰情況。

研究人員利用人為製造的地震波探測冰層，發現托滕冰川漂浮在洋面上的部分，比最初認為的還要多。

法新社報導，美國中央華盛頓大學（CentralWashington University）的溫柏利（Paul Winberry）表示：「我們在一些原以為接觸地面的地方，探測到底下有海洋，顯示冰川實際上是在漂浮。」溫柏利去年夏天在南極洲研究托滕冰川。

這項發現非常重要，因為近期研究顯示托滕冰川下半部已受溫暖且含鹽的海水侵蝕。這些海水穿過水下「通道」後，又往內陸流了數百公里。

如此一來，托滕冰川浸在水中而非落在岩石上的面積增加，加速冰川崩解速度。

溫柏利表示，托滕冰川漂浮在溫暖洋面的部分更大，這有助於解釋冰川近期為何加速融化。

他說：「這也代表，托滕冰川未來可能會對氣候變化更敏感。」