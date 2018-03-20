班機未依時段起降 新加坡樟宜機場開罰

2018-03-20 19:59 中央社 新加坡20日專電



新加坡樟宜機場。 圖／取自樟宜機場網站 分享 facebook 新加坡樟宜機場是全球第6的繁忙機場，每90秒就有航班起降。為確保旅客權益，機場決定處罰不按分配時段起降的航空公司，最高可達新幣10萬元（約新台幣221萬元）。

新加坡聯合早報報導，新加坡國會三讀修正通過航空法案，當中包括樟宜機場班機若未準時起降，航空公司將被罰款。

教育部長兼交通部第二部長黃志明在國會指出，這會有效強化樟宜機場的效率。樟宜是全球第6繁忙的國際機場，平均每90秒就有航班起降，每個航班都要提前分配到特定時段，才能進一步使用跑道、停機坪、登機口等設施。

黃志明指出，航空業者如濫用或不遵守分配時段，將為機場或業者增加營運成本。

但國際航空運輸協會（IATA）認為，航空公司航班延誤因素並不一定是航空公司能控制。

旅行業者指出，航班能否準時起降有時受限於天候因素，並非全然是人為因素。

樟宜機場有4座航廈，2017年旅客超過6000萬人次，今年起施行多項規定，包括取消登機廣播，機場廣播音量因此減半，營造安靜的環境。

值得注意的是，樟宜機場今年7月起將實施新收費標準，包括新開徵機場發展稅新幣10.8元（約新台幣238元），旅客離境費用總計將增至新幣47.3元（約新台幣1059元），航空公司的停機、降落等費用也同步上揚。

根據新加坡交通部、民航局和樟宜機場公告，為協助第5航廈和樟宜東航空基礎建設設施，決定修法徵收新的機場發展稅。（編輯：廖漢原）