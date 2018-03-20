eBay上挖到寶！ 英男花300台幣買到價值8200萬的19世紀舊照

2018-03-20 10:21 聯合新聞網 綜合報導



英國男子花300元買到價值8200萬舊照。圖片來源/ 都市報 分享 facebook 《都市報》報導，英國一名名叫賈斯汀的45歲男子，去年7月在eBay網站上花了7英鎊(約新台幣300元)買了一張19世紀的舊照片，之後他將照片拿給專家鑑定後卻發現，這張舊照中的人物其實是生於19世紀、在當時惡名昭彰的強盜，實際估算，這張照片的價值高達200萬英鎊(約新台幣8200萬)。

「eBay上什麼東西都有，所以我不定期地會在上面購入一些舊照，想說會不會撈到寶，就跟其他人買樂透的心態一樣。」賈斯汀表示去年7月他在網站上看到一張價格10美金(約新台幣300元)的舊照，雖然網站上的拍賣照看起來有點模糊，但當它把照片買回家後，照片上的影像十分清晰。

「當時我心想，這張照片可能是真的，一直以來我對於美國黑幫的故事都很著迷，也有研讀一些相關書籍。」他表示為了確認照片真假，他將照片拿給專家鑑定，結果發現照片中的人物，真實身分竟是美國19世紀的強盜，傑西．詹姆斯(Jesse James)年輕時照片。

傑西．詹姆斯生於1847年美國密蘇里州，年輕時曾加入游擊隊反對奴制，並曾與同夥殺害百位居民，之後他轉而成為銀行強盜，與其他人組成強盜團，並犯下多起銀行搶劫案件，最後被手下背叛遭槍殺死亡。

專家表示：「照片中的人像，不論是臉、髮型、衣服及領帶，都與傑西．詹姆斯14歲時的樣貌相同」，「毫無疑問地這張照片十分有價值」FBI專家鑑定後同樣得出相同結果，過去美國知名神槍手比利小子的舊照，也曾以500萬美金(約新台幣1.5億)被拍賣。「我一定會把它賣出去，到時候我可以用這筆錢買房跟買車，好的事情有時候的確會發生」賈斯汀說道。