燒煤惹禍！蒙古首都PM2.5今年初飆到3320

2018-03-20 08:25 聯合報 記者 聯合報 記者 馮克芸 ╱即時報導



紐約時報報導，蒙古首都烏蘭巴托是世界最冷的首都，一月氣溫可能低到攝氏及華氏零下40度，由於近150萬市民中許多人在家直接燒生煤取暖，導致空汙嚴重，PM2.5最高曾飆到3000以上。

按當地政府的數據，烏市約八成空汙是半數人口造成的，那些人是住在烏市北方許多蒙古包中的遊牧民族。他們多半是中低收入的外來移工，為了省錢而住在簡陋的帳篷中，取暖工具就是燒生煤的爐子。一輛1.3噸貨車可載運一個家庭用上一個月的煤，費用視煤的品質而定，約65-75美元（台幣1900-2200元）。燒不起煤的人則是燒一些加了塑膠和其他汙染物的垃圾。

今年1月30日，烏市的PM2.5一度高達3320，達世界衛生組織認定之安全標準的133倍，或是危險標準的6倍。

蒙古政府對於空汙並非沒有作為：總理呼日勒蘇赫1月宣布，從明年4月起，禁止運送及使用生煤；同時政府從去年1月起，就補助民眾購買汙染較少的爐子；在空汙嚴重時，規定重度汙染區的夜間用電免費。

但對居住蒙古包的遊牧民族而言，他們根本負擔不起冬夜裡使用電熱器的費用。許多人都懷疑，政府明年是否真的會執行生煤禁令。但不少居民承認，現況必須改變，特別是必須保護兒童和老人，這是在重度汙染下最危險的兩個族群。