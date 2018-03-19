新男性避孕藥DMAU 有效不影響性慾

2018-03-19 23:19 聯合報 記者 聯合報 記者 王麗娟 ╱即時報導



科學家宣布研究開發出一種名為「dimethandrolone undecanoate」(DMAU) 的男性口服避孕藥，只要每天服用一次，就可降低精子生成所需的睾酮和其中兩種激素，不會讓女性懷孕。 科學家表示，初步實驗結果證明DMAU安全有效，不會影響性慾，且精子仍能維持健康及生育能力。

以往的男性避孕藥的可能副作用，包括對生殖能力造成無法逆轉損害，且會降低性慾。這款新藥在83名男性身上成功測試，為期一個月。實驗由西雅圖華盛頓大學醫學中心進行。

領導研究的華盛頓大學醫學教授佩吉說：「DMAU是男性避孕藥研發的一項重大進步。許多男性說，他們寧可每天服用避孕藥，也不要靠目前正在研發的長效型注射或是用外用凝膠來避孕。」

實驗的DMAU避孕藥分三個劑量，分別是100、200及400毫克。開始時共有100名年齡18至50歲男性接受實驗，最後83人完成實驗 。結果顯示最高劑量的400毫克，對睾酮和其他兩種激素，有顯著抑制效果，這種抑制效果可以讓男性達到避孕功能，且這款藥物不會產生之前男性避孕藥會引起的肝炎副作用。

佩吉指出，男性避孕藥的發展陷入困境，是因市面上的男性避孕藥可能引起肝炎，且藥效消失快，一天一劑不夠，必須使用兩劑。但DMAU含有十一酸酯（undecanoate），是一種長鏈脂肪酸，可減緩藥效消失。

佩吉說，目前正進行長期研究，以確認每天服用DMAU會阻止精子生成。目前全球有超過一億名女性使用避孕藥，但研究人員已經花了數十年開發這種男性避孕丸。