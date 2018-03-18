145年前沉船 密西根湖尋獲

2018-03-18 15:45 世界日報 編譯 世界日報 編譯 陳韻涵 ／綜合17日電



密西根沉船研究協會(MSRA)上周宣布，在密西根湖280英呎處發現1873年於風暴中沉沒的「麗茲舒魯普號」(Lizzie Throop)雙桅縱帆船。

MSRA會長瓦萊莉· 范希斯特(Valerie van Heest)表示，這艘86呎長的帆船1873年10月16日原定從密西根馬斯基根載送木材前往芝加哥，不料在途中遭遇風暴沉沒，船上六名船員中有兩人不幸罹難。

她說，從掃描影像和潛水員拍攝船身斷裂的影響研判，「獲救船員靠著甲板與桅杆殘骸漂浮於水面，船身則沉入湖底」。

1849年打造的麗茲舒魯普號由當地顯赫人士舒魯普(Nathan Throop)的鋸木廠生產，該廠為大海文地區(Grand Haven)最早的鋸木廠之一。麗茲舒魯普號以卡洛琳‧伊麗莎白‧舒魯普命名，她逝於1869年。

MSRA在尋找1950年6月23日墜毀於密西根湖、造成58名乘員罹難的西北航空2501號班機殘骸時，意外發現麗茲舒魯普號殘骸，這是MSRA找到的第十艘沉船。

14年前，MSRA曾攜手冒險小說家卡斯勒(Clive Cussler)及他的國家水下與海洋組織(NUMA)，合作搜尋西北航空這架DC-4飛機殘骸未果；今年春季，MSRA與NUMA將在海洋學家布許(Gregory Busch)的協助下，透過先進聲納設備和獨特搜尋方法重啟機身殘骸搜尋作業。

范希斯特說：「我們比過去更有信心，今年會找到2501號班機殘骸。」