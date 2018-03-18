男生小心！薰衣草和茶樹精油可能害你長乳房
英國獨立報報導，科學家警告，薰衣草和茶樹精油含有一些化學物質，有類似女性荷爾蒙的作用，長期接觸可能導致年輕男孩異常長出乳房。
美國研究人員已經辨認出，用於肥皂、清潔產品和家庭常見藥物的精油含有一些能解釋男孩為何罹患「男性女乳症」（prepubertal gynecomastia）的化學物質。
男性女乳症在青春期前很少見，但案例越來越多。醫生正密切關注我們周遭環境中被稱為「內分泌干擾物質」的常見化學物。
主導研究的美國環境衛生科學研究院研究員蘭西說：「我們的社會認為精油安全無虞，然而它們含有不同數量的化學物，其中一部分可能是內分泌干擾物質，應謹慎使用。」
化妝品、飲料瓶和收據等產品都能發現內分泌干擾物質，相關研究愈來愈多，雖然實際影響少為人知，但和兒童肥胖症、不孕症和癌症風險升高有關。
科學家擔心精油也存在問題，因為一些男孩在定期使用茶樹香皂和護膚產品後，胸部會異常發育。不過，症狀在停用後好轉。研究人員說，有些人對荷爾蒙干擾物質較為敏感。
研究團隊調查八種關鍵化學物，包括常見於咳嗽藥和解充劑的桉油醇，這是茶樹和薰衣草精油裡的成分之一。八種化學物都有干擾內分泌的效果，它們或者有類似於雌激素的效果，或者能阻擋男性荷爾蒙作用。
這些化學物也出現在65種其他精油裡，香皂、乳液、洗髮精、美髮產品、古龍水和洗衣精常見。
上述研究結果預定3月在芝加哥舉行的美國內分泌學會2018年會上發表，目前尚未公開。
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