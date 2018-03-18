親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
俄羅斯總統大選
朝鮮半島新局勢
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

新莊水泥封屍案 死者遇害前30分鐘傳受傷照給友人

男生小心！薰衣草和茶樹精油可能害你長乳房

2018-03-18 14:14聯合報 記者季晶晶╱即時報導

英國獨立報報導，科學家警告，薰衣草和茶樹精油含有一些化學物質，有類似女性荷爾蒙的作用，長期接觸可能導致年輕男孩異常長出乳房。

美國研究人員已經辨認出，用於肥皂、清潔產品和家庭常見藥物的精油含有一些能解釋男孩為何罹患「男性女乳症」（prepubertal gynecomastia）的化學物質。

男性女乳症在青春期前很少見，但案例越來越多。醫生正密切關注我們周遭環境中被稱為「內分泌干擾物質」的常見化學物。

主導研究的美國環境衛生科學研究院研究員蘭西說：「我們的社會認為精油安全無虞，然而它們含有不同數量的化學物，其中一部分可能是內分泌干擾物質，應謹慎使用。」

化妝品、飲料瓶和收據等產品都能發現內分泌干擾物質，相關研究愈來愈多，雖然實際影響少為人知，但和兒童肥胖症、不孕症和癌症風險升高有關。

科學家擔心精油也存在問題，因為一些男孩在定期使用茶樹香皂和護膚產品後，胸部會異常發育。不過，症狀在停用後好轉。研究人員說，有些人對荷爾蒙干擾物質較為敏感。

研究團隊調查八種關鍵化學物，包括常見於咳嗽藥和解充劑的桉油醇，這是茶樹和薰衣草精油裡的成分之一。八種化學物都有干擾內分泌的效果，它們或者有類似於雌激素的效果，或者能阻擋男性荷爾蒙作用。

這些化學物也出現在65種其他精油裡，香皂、乳液、洗髮精、美髮產品、古龍水和洗衣精常見。

上述研究結果預定3月在芝加哥舉行的美國內分泌學會2018年會上發表，目前尚未公開。

研究人員警告，年輕男孩長期接觸薰衣草和茶樹精油產品，可能異常長出乳房。路透
研究人員警告，年輕男孩長期接觸薰衣草和茶樹精油產品，可能異常長出乳房。路透
分享

癌症芝加哥
我的老天額 可以雙人出國去東京 因為______________同行免費送！

相關新聞

NASA要請你為雲拍照 原來是為這樁

2018-03-18 13:58

阿富汗幼童和川普同名 父親性命受威脅

2018-03-18 01:49

幾點櫻花迎早春

2018-03-18 01:13

千禧世代不愛戒指 鑽石直接「鑲在手指上」

2018-03-17 22:10

東京櫻花開了 史上第3早

2018-03-17 20:54

法鳳凰劇院奇幻夜總會 聚焦台灣表演藝術

2018-03-17 15:00

減少塑膠瓶垃圾 倫敦商家免費提供飲水

2018-03-17 13:12

霍金啟發科學探究之路 哥國孩童悼英雄

2018-03-17 12:34

指揮家李汶遭大都會歌劇院革職

2018-03-14 13:31

他五歲失去右手食指 卻用快門撼動世界

2018-03-09 10:20

最難又最紅！耶魯大學使上最熱門選修課：快樂學

2018-03-09 09:30
看更多

熱門文章

退休前26小時… FBI前副局長被炒退休金泡湯 川普喊讚

2018-03-18 01:13

千禧世代不愛戒指 鑽石直接「鑲在手指上」

2018-03-17 22:10

家人正在吃午餐 機從天墜10人喪生

2018-03-17 19:58

退休金有望了！議員願聘退休前被炒的FBI前副局長

2018-03-18 12:05

影／恐怖！喬治亞滑雪纜車突故障 數十人拋飛空中受傷

2018-03-17 16:43

東京櫻花開了 史上第3早

2018-03-17 20:54

被炒FBI副局長 保有與川普互動詳細記錄

2018-03-18 04:48

這位雲端新貴被稱「祖克柏第二」曾勇拒賈伯斯收購公司

2018-03-18 01:13

俄核潛艦駛到美東岸海軍基地「家門口」 美渾然不知！

2018-03-18 13:16

膽大包天！詐騙集團假冒摩納哥親王詐財 錢匯亞洲帳戶

2018-03-18 08:18

回敬外交報復雙面諜下毒案 俄宣布驅逐23名英外交人員

2018-03-17 18:33

普亭選舉穩贏 為何還要送iPhone、提供免費癌症篩檢？

2018-03-18 10:08

川普緋聞還沒完 另有6女爆與他有染

2018-03-17 20:48

森友弊案 日財務省職員自殺爆因：被逼改文件

2018-03-17 17:00

掌權超過廿年…強悍普亭成西方頭號公敵

2018-03-18 01:13

糖生產過剩 多餘的糖足為全球每個人做3個巧克力蛋糕

2018-03-17 14:41

波音新737 首次試飛成功

2018-03-18 00:35

足供全球每人3個巧克力蛋糕 糖市熊出沒

2018-03-18 02:07

諷總統搞不倫 川普「裸體」插畫 登紐約客封面

2018-03-17 20:47

澳洲高官替小女友謀職遭解雇 「年傳逾萬則簡訊給女友」

2018-03-17 18:19

川普助理突被炒 丟官原因原來是這個！

2018-03-17 20:10

金正恩賀習近平 北韓與中國關係陡降以來的罕見發訊

2018-03-18 12:37

Fed將開會 升息1碼機率高

2018-03-18 00:32

佛州天橋倒塌有跡象 工程師警告有裂縫

2018-03-17 20:11

英國下月開徵糖稅 可樂等含糖飲料跟著漲

2018-03-17 14:56

韓媒：楊潔篪訪韓推遲一週 原因未明

2018-03-17 14:37

東京櫻花正式開花 比往年提早9天

2018-03-17 18:21

曾牽線俄川普大樓 通俄案關鍵人 自曝是CIA臥底

2018-03-17 20:48

樂桃與香草航空將合併 攻亞洲市場

2018-03-18 00:35

CP值超高！巴菲特年薪300萬 比多數員工少

2018-03-18 00:35

北韓瑞典外長結束3天會談 聚焦終結核對峙

2018-03-18 03:25

高薪MBA榜 美包辦前11名

2018-03-18 00:35

普亭不只能贏俄大選 他還能贏哪些國家的選舉？

2018-03-18 12:22

控豔星違反保密協議 川普律師提告求償

2018-03-17 19:54

法鳳凰劇院奇幻夜總會 聚焦台灣表演藝術

2018-03-17 15:00

越南前總理潘文凱逝世 享壽85歲

2018-03-17 14:35

俄今大選 普亭打對抗西方牌？有衝突反而人氣更高

2018-03-18 10:35

俄國今大選 年輕人挺普亭

2018-03-18 00:35

英俄間諜事件簿 驅逐外交官恩仇錄

2018-03-18 00:54

豐巢募93億 快遞櫃戰升溫

2018-03-18 00:47
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top