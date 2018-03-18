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幾點櫻花迎早春

2018-03-18 01:13聯合報 法新社

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日本氣象廳十七日宣布，東京櫻花已經開花，比往年提早九天，比去年提早四天。位於東京千代田區靖國神社內的標準木，品種屬染井吉野櫻，是東京管區氣象台用來觀測櫻花開花的標準。根據過去經驗，從開花後的七到十天左右，將是櫻花的盛開期。

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