阿富汗幼童和川普同名 父親性命受威脅

2018-03-18 01:49 中央社 喀布爾17日綜合外電報導



阿富汗一名男子在2016年為自己兒子取了和美國總統川普一樣的名字，但現今不到2歲的唐納．川普完全不知道，他「異教徒」名字在這個高度保守的穆斯林國家造成了混亂。

法新社報導，臉頰紅潤的唐納．川普（Donald Trump）小朋友被父母如此命名，是希望他能複製川普的成功人生。

但川普小朋友身分證明文件的照片被公開貼在臉書後，如今他正處在阿富汗社群媒體風暴的核心。

一些臉書用戶甚至揚言要殺害小朋友的父親塞德（Sayed Assadullah Pooya），原因是他給了兒子一個「異教徒的名字」，同時其他人指責塞德危害兒子的性命安全。

在2016年美國總統大選前的幾個月，川普小朋友出生在阿富汗中部代孔迪省（Daikundi）的農家，塞德的父母和祖父母都在當地種植杏仁、小麥和玉米。

塞德在閱讀以波斯文撰寫的川普相關書籍後，得到靈感，替兒子取名為唐納．川普。他們一家5口住在首都喀布爾，每個月支付30美元（約新台幣880元）租金住在一個簡樸的房間，浴室在戶外，房子可俯瞰小庭院。

他就事論事地說：「將來很有可能…他會遭到同學們騷擾或毆打。」

「我不會重新考慮（他的名字），才不管其他人怎麼說。」