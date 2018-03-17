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糖生產過剩 多餘的糖足為全球每個人做3個巧克力蛋糕

2018-03-17 14:41聯合報 記者田思怡╱即時報導

全球糖生產過剩，目前倉庫裡的糖儲量足夠為全球每個人做三個巧克力蛋糕。美聯社
全球糖生產過剩，目前倉庫裡的糖儲量足夠為全球每個人做三個巧克力蛋糕。美聯社
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印度泰國的庶糖大豐收，加上政府補貼蔗農政策，導致全球的糖生產過剩，目前倉庫裡的糖儲量足夠為全球每個人做三個巧克力蛋糕，糖市步入熊市，市場飽受驚嚇。

彭博社報導，泰國是世界第二大糖出口國，泰國和印度本季糖產量可望創新高，已衝擊糖價。紐約粗糖期貨價格今年已下跌17%，跌至每磅12.65美分，創2015年9月以來的最低價。避險基金預期糖價還會繼續跌，投資人持有最大的淨空頭部位，賭糖價在未來六周持續下跌。

花旗集團預估本季全球糖的供應量有1,110萬噸盈餘。在13日發布的報告中，花旗提到亞洲產地豐收，將2月時的產量預測上修2.8%。多餘的產量幾乎可滿足美國一整年的需求。

法國興業銀行紐約分析師卡西迪（James Cassidy）指出，主要產糖國家對庶農的補貼是導致生產過剩的原因之一，印度政府訂定糖價政策，激勵了北方邦和馬哈拉施特拉邦的生產。這兩個印度最大蔗糖產地的地方政府，都宣布了較高的糖價。

卡西迪說，以目前的供需環境，粗糖價格跌至每磅10美分，「並非難以想像」。

不過，糖價未來可望從空頭轉向多頭的一大利多因素是，全球最大糖的生產國和出口國巴西的產量減少，抵消了明年生產過剩的可能性。由於乙醇的需求旺、價格漲，巴西糖廠把更多甘蔗用於生產生質燃料。

印度泰國紐約
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