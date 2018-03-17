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日本人為何聞雪色變？ 下雪的困擾台灣人不會懂

2018-03-17 10:10聯合報 記者楊德宜╱即時報導

台灣人不會懂，為什麼日本人聞雪色變？

不少國人冬天衝日本北海道等豪雪地區玩雪，因為在台灣的平地，要能賞雪難上加難，因此當發現降雪，往往很興奮。無法理解為什麼日本人在降雪時「顯得冷靜」，甚至對雪反感。因為，下雪對於日常生活而言，真的很麻煩。

●大眾運輸停擺 飛機不飛

如果只是飄雪，當然浪漫。但風雪一大，造成交通中斷、停擺，可就不有趣了。不只電車可能停駛，更可能影響飛航安全，輕則為了機場跑道和機身除冰而班機延誤，嚴重的情況下整座機場封閉好幾天。試想好不容易排除萬難趕到機場，結果機場關閉，班機不飛了，豈不氣死？

●如履薄冰 寸步難行

下雪不可怕，可怕的是積雪成冰。當一夜豪雪，行駛車輛打滑釀成車禍不說，走在人行道上也舉步維艱，因為路面的雪經踩踏成冰，太容易滑倒。而且堆積的雪山占據大半路面，能走的範圍更加限縮，且積雪累積一久、混雜泥沙，又黑又髒。

●路邊冰山 體感溫度更低

積雪要搬運沒那麼容易，甚至要用圓鍬等器具將結冰的積雪敲碎，才得以挖除。要清運還要靠貨車一車車載走，在3月初的青森市區街頭，可以看到積雪甚至堆如小山般高，就像一座座冰山綿延成「山脈」。

即使是晴朗好天氣，因為路邊的冰山「冰鎮」，感受到的氣溫似乎比數據上更冷。

圖為日本青森市區，房舍被積雪包圍。記者楊德宜／攝影
圖為日本青森市區，房舍被積雪包圍。記者楊德宜／攝影
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圖為日本青森市區，積雪路面又濕又滑，舉步維艱。記者楊德宜／攝影
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圖為日本青森市區，積雪並不浪漫，混著泥沙變黑冰塊。記者楊德宜／攝影
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圖為日本青森市區，人行道因大量積雪而路面縮減。記者楊德宜／攝影
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圖為日本青森市區，積雪占據大範圍路面。記者楊德宜／攝影
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圖為日本青森市區，積雪並不浪漫，混著泥沙變黑冰塊。記者楊德宜／攝影
圖為日本青森市區，積雪並不浪漫，混著泥沙變黑冰塊。記者楊德宜／攝影
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圖為日本青森市區，積雪路面又濕又滑，舉步維艱。記者楊德宜／攝影
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圖為日本青森市區，積雪高度比自小客車還高。記者楊德宜／攝影
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圖為日本青森市區，超商外放置清除積雪的工具。記者楊德宜／攝影
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圖為日本青森市區，積雪路面太過濕滑，邁出每一步都要小心翼翼。記者楊德宜／攝影
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圖為日本青森市區，善知鳥神社用來清除積雪的工具。記者楊德宜／攝影
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降雪
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