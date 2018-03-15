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公投爆炸年！ 選票恐厚如手冊 年底投到手軟

華商慧眼看中澳洲西澳省地下水商機

2018-03-15 07:40聯合報 記者季晶晶╱即時報導

新加坡籍華商布魯斯・張在澳洲投入畜牧業，他看好西澳省的地下水儲備，如果發展出灌溉系統，可為產業增加10億澳元（約台幣234億元）的價值。

布魯斯他說：「水在那裡已經很久了，只是從來沒人想去動。」他懷疑，儘管有龐大潛在利益，畜牧業者卻不願意投資，可能是因為西澳的放牧租賃制度太複雜。

布魯斯估計，西澳適合發展灌溉系統的土地僅5%獲得澆灌，畜牧業白白浪費了天賜良機，沒能提高牛隻產量、防止土地乾旱，也無從降低對波動性大的活牛交易的高度依賴。

在農業領域，布魯斯其實是新手。他因為免稅商品銷售致富，三年前看好農業發展前景而投身其中。他解釋：「我看到空汙和水汙染，以及世界其他地區中產階級的茁壯，覺得南半球絕對是提供優質未汙染食品的機會所在。」

2015年，他以1300萬澳元代價買下位於西澳偏遠地區的帕杜養牛場（Pardoo）。他得知占地20萬公頃的養牛場腳下有未開發的地下河流，而且能申請到灌溉許可。

他大筆投資帕杜的貧瘠放牧區，使其變身為一片鬱鬱蔥蔥的乳牛場。截至今年中，他在18個中心樞紐灌溉系統的花費將超過2000萬澳元，而且還打算繼續砸錢。他計畫兩年後擁有逾30個中心樞紐灌溉系統，再五年可增加至40或50個。

農業顧問貝爾說，在又乾又熱燥的西澳地區擁有全年生長的牧草，是非凡成就。他指出：「對這個地方而言，完全扭轉了局勢。」

布魯斯的眼光與眾不同。他選擇飼養日本和牛，而不是當地常見的布拉曼牛混種肉牛。他認為：「我們應該選擇口味最佳的品種，符合市場需求，所以我們想知道飼養和牛在乾旱之地是否可行。」他利用自己在亞洲的人脈，為他的和牛與混種和牛產品找到進口商 。

西澳地區牛隻養殖協會的前任執行長梅瑞艾特說，布魯斯帶領當地畜牧業者了解到灌溉用水的潛在價值。她說：「他讓我知道，聰明人永遠賺得到錢。」

布魯斯・張的灌溉系統營造出綠草地。取自澳洲廣播公司網站，西澳省政府提供
布魯斯・張的灌溉系統營造出綠草地。取自澳洲廣播公司網站，西澳省政府提供
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地下水澳洲新加坡

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