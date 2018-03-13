歐巴馬和名廚波登吃河粉的那張桌 店家封櫃永久保存

2018-03-13 23:00 聯合報 記者 聯合報 記者 莊蕙嘉 ╱即時報導



2016年5月，時任美國總統歐巴馬趁出訪越南的機會，和名廚安東尼波登溜到河內的一家越南小吃店用餐，照片被波登上傳社群網站，引起熱烈討論。店家日前將歐巴馬和波登用過餐的桌椅、餐具和啤酒瓶用玻璃櫃「封存」保留，讓觀光客多一個朝聖之地。

當時歐巴馬和波登點了烤豬肉米線、炸春捲和啤酒，邊吃邊聊。老闆表示：「我們在農曆新年前做了這個展示櫃，來客量倒是沒什麼顯著變化。當然，我們把餐具和啤酒瓶都洗過了！」