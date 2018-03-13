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歐巴馬和名廚波登吃河粉的那張桌 店家封櫃永久保存

2018-03-13 23:00聯合報 記者莊蕙嘉╱即時報導

2016年5月，時任美國總統歐巴馬趁出訪越南的機會，和名廚安東尼波登溜到河內的一家越南小吃店用餐，照片被波登上傳社群網站，引起熱烈討論。店家日前將歐巴馬和波登用過餐的桌椅、餐具和啤酒瓶用玻璃櫃「封存」保留，讓觀光客多一個朝聖之地。

當時歐巴馬和波登點了烤豬肉米線、炸春捲和啤酒，邊吃邊聊。老闆表示：「我們在農曆新年前做了這個展示櫃，來客量倒是沒什麼顯著變化。當然，我們把餐具和啤酒瓶都洗過了！」

波登也看到了這個展示櫃，他在Instagram（IG）上轉發照片說：「不是很確定我該作何感想。」

2016年時任美國總統歐巴馬（左）和波登（右）在越南河內一家小吃店大啖河粉。（取...
2016年時任美國總統歐巴馬（左）和波登（右）在越南河內一家小吃店大啖河粉。（取自波登IG）
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店家把歐巴馬和波登用餐過的桌椅和餐具用透明櫃「封存」。（取自臉書）
店家把歐巴馬和波登用餐過的桌椅和餐具用透明櫃「封存」。（取自臉書）
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歐巴馬餐具越南

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