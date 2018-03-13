比爾蓋茲大膽斷言：這6種創新可以改變世界

2018-03-13 15:28 聯合新聞網 文／遠見提供



比爾蓋茲。 美聯社 分享 facebook 當古騰堡（Johannes Gutenberg）第一次發明印刷機時，他改變了歷史文字的傳遞過程；而穆齊（Antonio Meucci）發明的電話，讓人們溝通更為便捷；因為萊特兄弟（Wright brothers）製造的飛機，使世界的距離無遠弗屆──而什麼樣的發明，又能讓現今世界的未來有所變化？比爾蓋茲（Bill Gates）做出了大膽預言。

微軟（Microsoft）創辦人、以Microsoft Windows作業系統影響全世界的比爾蓋茲，一直以來都在創新和改變的突破上不遺餘力，他很能嗅出趨勢的變化，而後在各種契機中發揮其影響力，公益的貢獻上也不落人後。

日前，他在接受《Time》訪問時，指出了能夠改變未來世界的創舉，也令人讚嘆隨著科技進步，誰能掌握關鍵、愈能引領先機。

1、更好的疫苗儲存方式

本報資料照 分享 facebook

疫苗出現以後，拯救了全世界數以百萬人的性命，但如果這些疫苗沒有合適的溫度儲存，疫苗很快就會變質。近年，來自西雅圖Global Good實驗室的發明家創造了一種名為MetaFridge的創新型冰箱，它能夠在長時間停電或沒電的狀況下，也依然能維持冷度、保證疫苗的品質。

實驗室近期還在研發攜帶式冷卻器，使專業醫護人員可以用最便捷的方式深入荒郊野外，讓偏遠地區孩子也能受到醫療照顧。

2、基因編輯技術

（路透） 分享 facebook

想像一下未來，倘若我們可以編輯病人的DNA，使患者可以靠著自體功能排除或抑制蚊子傳佈瘧疾的基因，那將更能夠有效率地改變災難性傳染病的肆虐。

不過比爾蓋茲說，現代科學技術還處在利用基因編組的初期階段，也還面臨很多科學、醫療上的技術問題，但他還是對此抱持樂觀態度。

3、太陽能燃料

太陽能板示意圖。聯合報系資料照 分享 facebook

如果我們要抑制氣候變遷、徹底終止石化燃料對於地球的汙染和暖化，人類必須採取多樣性的不同做法，太陽能的有效運用成了極致關鍵主因。

比爾蓋茲表示，他最近訪問了加州理工學院的實驗室，專業研究團隊正在探討如何將太陽能轉換為燃料，若成功，屆時，人們將可以完全使用太陽能發電、太陽能車、太陽能家電等，「雖然目前還有好長的一段路要走，但這是在不久的將來可以實現的能源奇蹟。」

4、mRNA疫苗

圖／新光醫院提供 分享 facebook

所謂的「mRNA」，指的是「messenger RNA」，係DNA經由轉錄而來。它帶著相對應的遺傳訊息。比爾蓋茲說，大多數的疫苗使用減弱或消耗病毒的形式來幫助身體創造免疫力來預防疾病，不過，科學家正在研究如何直接運用人體內的遺傳物質，進而去戰勝不同疾病。

mRNA可以使新疫苗的開發速度更快、成本更低，意即如果我們可以教導自己的身體如何創造天然防禦之屏障，未來將能徹底改變我們預防病毒入侵的方式。

5、創新的藥物服用方式

藥物示意圖。圖／ingimage 分享 facebook

如果你是個每天都必須固定時間服用藥物的人，那麼你一定知道如果不小心忘了攜帶或服用藥物，那後果會有多麼可怕。

因此，一家名為Intarcia的公司便希望改變這種狀況，他們研發了一個奈米型的小設備，這可以植入患者的皮膚底下，便隨著時間的推演逐漸釋放藥物。比爾蓋茲說，這種方法可以更有效的治療和預防疾病，最重要的，是它能運用於愛滋病預防──若是能注入特別防疫藥物，它將能戰勝愛滋病可能擁有的潛伏期。

6、人工智慧

本報資料照片 分享 facebook

綜觀比爾蓋茲所提出的這幾分清單，他強調人工智慧絕對是現在已經正在改變人們生活方式的革新，目前正在初步發展的AI技術已經遍及人們的生活大小事，未來的目標，是要讓它更聰明、更人性，就像個管家般方便友善。

比爾蓋茲說，雖然人工智慧會使整體的產業面對全新挑戰，像是人工被取代、如何讓轉型更加適當、培訓更多專業人才等，如此一來，會使生活更有效率、並且更為進步。

（作者／魯皓平 本文出自2018.3.1《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）