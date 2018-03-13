「對生活感到無比滿意」日本青年愈來愈不在乎企圖心

2018-03-13 15:28 聯合新聞網 文／遠見提供



日本街頭抗議。 路透 分享 facebook Koji Tanaka很滿意他的工作，他在東京的一家科技公司擔任程式設計師，在空閒時間，他會去健身，或是去指壓按摩紓解一天的肌肉痠痛，他喜歡和朋友聚餐、聊些八卦大小事，「我想我可能在某個時候會想組個家庭，但我對我的事業沒有什麼企圖心，因為我對現在的生活很滿意。」

日本的年輕人，近年來愈來愈開始滿意自己的生活。根據日本官方的調查，年輕人雖然比其他已開發國家的同齡人口還要不快樂（自殺仍然是15歲至39歲人的最主要死因），但與長者相比，15至29歲的人中，有更高比例的人將自己描述為「對生活滿意」。

這是個好消息，因為在以往的日本，「青年」這個詞，充分可以讓人聯想到陰沉的形象──迴避社會、御宅族、宅男。

單身寄生蟲愈來愈多

日本星巴克將在「小江戶川越」開設全新門市。圖／翻攝日本星巴克官網 分享 facebook

《Economist》報導，年輕人之所已開始對自己生活的滿意度上升，有幾個原因。其中之一是住房成本太高，更多的年輕人與父母同住。社會學家Masayuki Fujimura稱他們為「單身寄生蟲」──不需要支付房租，也意味著他們有更多的可支配收入。在四國農村小鎮擔任農業合作社職員的Kazuke Yamawaki說，「跟父母住，我非常高興不需要自己做飯。」

以前，成年後還與父母居住的現象可能觀感很差，但近年來家庭成員的關係似乎正在改善，專家強調，「家庭不再會譴責你一直待在家，父母變的柔和，特別是1960年代出生的家長。」

在日本，生活的每一個層面都愈來愈愉快，比方說，幾乎在每一個街角都有7-Eleven、便利超商，年輕人可以在此解決生活上的大小事──三餐、繳費、買漫畫、購入球賽門票等。

他們避免穿著名牌服裝，而喜歡Uniqlo這樣的平價時尚服飾；他們的夢想不是去參加賽馬或滑雪，而是享受甜點，只要足夠的趣味讓自己能夠在Instagram分享美照便足矣。

嫌麻煩 不特別追求感情

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對於感情，日本青年現在也更加淡定。日本男人常常形容交女友太麻煩了，「因為女人希望我們付出一切，而且很情緒化。」女人則說男人是不可靠的。22歲的單身女性Mayu Kase分享，「孤獨不是什麼壞事、一個人也很好。」

日本社會仍然受制於複雜的規則和慣例，但是這些準則愈來愈寬鬆，對於某些人來說，這多少開始迷失了方向。今年25歲的Rie Ihara強調，「我們沒有明確的目標，因為未來實在有太多選擇。」她說自己渴望穩定、平凡的生活，要有好表現或引領眾人進步之類的，根本不是什麼重要的事。

看不到未來的憧憬 反而也開始不期待

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然而，這一線希望卻帶來烏雲。專家強調，之所以日本年輕人對於現在的生活愈來愈滿意，最重要的關鍵原因是由於他們看不到對於未來的期待，「他們只專注享受於現在。」根據一項調查，僅有60％的13歲到29歲日本青年認為他們會在40歲時還是很開心，但這在其它6個已開發國家調查，數據都超過80％。

專家強調，日本青年當然面臨比前幾代人更大的不安全感，因為人口不斷下降、找工作變得不再困難，但日本職場中曾經輝煌的終身就業制度變得更加罕見，因為企業開始用兼職、非長期工作來聘僱員工。

因此，儘管絕大多數人都想要找到另一半，但他們也可能很難結婚甚至生子──50歲以前從未結過婚的比例，已經從1970年的5％，上升至2015年的19％。

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畢竟，年輕人都意識到他們必須承擔社會和經濟的重擔：超過65歲的老年已佔全體人口的28％，這幾乎是15到29歲人口的兩倍之多，專家預估，到了2065年，老年人口將會超過40％；根據2015年廣告公司電通的一項研究發現，20歲左右的人擔心的是退休後的生活，而不是就業。

報導強調，現在的日本年輕人就有如已經進入佛教中安逸自在的「開悟」狀態，就像是佛陀那般涅槃境界──無欲無求、避免崇高的願望，然後在簡單的事情中追求幸福。

嚴格來說，就像是台灣人在追求的「小確幸」。

（作者／魯皓平 本文出自2018.3.7《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）