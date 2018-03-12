中國天宮一號失控 毒碎片恐掉密西根

中國「天宮一號」（右）預計本月底或下月初墜回地球時，若未能在穿越大氣層時燃燒殆盡，部分劇毒且具腐蝕性的化學物質「聯氨」可能散落地表。美國專家預估部分有毒碎片可能墜落在密西根州南部的部分地區。圖為其與神舟九號對接情形。新華社 分享 facebook

中國「天宮一號」預計本月底或下月初墜回地球時，若未能在穿越大氣層時燃燒殆盡，部分劇毒且具腐蝕性的化學物質「聯氨」(hydrazine)可能散落地表。儘管天宮一號的墜落時間和地點要等到最後一周才明確，美國專家預估部分有毒碎片可能墜落在密西根州南部的部分地區。

負責提供各項太空任務科技指導和建議的加州爾塞岡度市非營利研究機構「航太公司」(Aerospace Corporation)警告，長期暴露在高濃度的聯氨環境中，將導致罹患癌症。

航太公司表示，從中國北方、義大利中部、西班牙北部、中東、紐西蘭、南美洲到美國北方州的廣大地區，都有可能是天宮一號碎片的墜落地。但研究人員目前僅能預計天宮一號的墜地日期，具體地點則要到最後幾周才可確定。

天宮一號是中國太空實驗室計畫的實驗性軌道飛行器，在2011年9月29日送上太空軌道後，曾與後續發射的神舟系列太空船成功供完成對接。中國當局在2016年宣布天宮一號完成試驗任務，並停止數據連接，幾個月後失去控制。

天宮一號重8.5噸，自失控後逐步向地球逼近，上面據信攜帶了危險的化學物質，歐洲太空部門在密切關注跟蹤。專家認為，失控的天宮一號可能在4月3日墜入地球。

歐洲太空碎片辦公室預計，天宮一號將在3月24日到4月19日進入大氣層，比原先預計的3月17日到4月21日縮小，但墜落地點仍難準確預計，專家認為，將在北緯43度到南緯43度之間的某地。

哈佛大學太空專家麥道維表示，每隔幾年就有衛星等太空飛行器失控後墜入地球，但天宮一號的體積大、零件多，必須嚴密注視。

多數衛星和太空站墜入地球時，會在重返大氣層時燒毀，但10%到40%的衛星沒有燒盡，以碎片形式落地，部分碎片含有危險的化學品，重量可達200磅。

由於太空環境瞬息萬變，天宮一號何時墜地很難準確預計。最近數月，太空飛行器的墜落速度加快，每周以3.7哩的速度下墜，而去年10月是每周0.9哩。

麥道維說，只有到最後一周，才會知道天宮一號的墜落時間與地點，他認為，少量碎片在重返大氣層時不會被燒毀，但只有在墜落後才能知道。麥道維說，「現在預測的墜落時間如果差一小時，重新進入大氣層的位置就將偏離1萬7000哩，而我們目前的估計是相差兩周。」

另外，可能散落地面的聯氨，是一種無色的油狀液體，存在高濃度活性鹼時會出現白色結晶，廣泛用於工業、農業和軍事用途，包括火箭燃料。

美國環境保護署(EPA)將聯氨列為可能的人類致癌物，短期暴露於高濃度聯氨中，會出現眼鼻與喉嚨發炎、頭暈、頭痛、噁心、肺水腫等症狀，或誘發癲癇，甚至昏迷。人們長期暴露其中，則將損害肝、腎和中樞神經系統。人或動物若不慎觸碰到這種具腐蝕性的液體，可能造成皮膚炎。研究顯示，囓齒動物暴露於聯氨環境中，會增加其肺、鼻腔和肝腫瘤的發病率。