土耳其1私人飛機墜毀伊朗 富商女招友開趴11人恐罹難

2018-03-12 05:07 中央社 綜合外電報導



土耳其商人巴薩朗的私人飛機11日墜毀於伊朗一處，機上11人恐全部罹難，包括他的女兒米娜（Mina）與她的7名友人。圖擷自 sozcu 分享 facebook

一架土耳其富商的私人飛機今天墜毀於伊朗一處山腰並化作火球，機上11人恐全罹難。機上乘客是富商的女兒與她的友人，她們是開完告別單身派對返家時發生不幸。

路透社報導，失事飛機是土耳其商人巴薩朗（Huseyin Basaran）的私人控股公司所有。土耳其交通部的官員表示，當時機上有8名乘客與3名機組員。

乘客包括巴薩朗28歲女兒米娜（Mina）與她的7名友人，米娜將於下月結婚，她們前往杜拜幫她辦告別單身派對。

伊朗國營電視台報導，一架從阿拉伯聯合大公國飛往土耳其伊斯坦堡的土耳其私人飛機，今天在伊朗南部墜毀。有伊朗媒體指機上11人已罹難。

伊朗學生通訊社（ISNA）引述一名民航發言人指出，這架從阿聯的沙迦（Sharjah）飛往伊斯坦堡飛機上的11人已罹難。

法新社報導，飛機從沙迦離開後在德黑蘭南方約400公里處的夏伊庫德（Shahr-e Kord）市附近墜毀。

據伊朗塔斯尼姆（Tasnim）通訊社指出，墜毀的是一架加拿大龐巴迪公司製的飛機。

塔斯尼姆通訊社引述國際民航組織（ICAO）官員表示，飛機當時著火，在駕駛員要求降低高度後，飛機就從雷達幕上消失。

據土耳其民營的多安通訊社（Dogan News Agency），失事機型為龐巴迪CL604，機尾編號TC-TRB，土耳其交通部表示，飛機隸屬一間名為Basaran Holding的公司。