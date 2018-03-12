美末期病患 可用研究藥保命

2018-03-12 00:32 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 任中原 ／綜合外電



美國眾議院10日提出研究用藥「試用權」法案，病人可使用未經獲准產品保命。圖為美國食品藥物管理局。 美聯社 分享 facebook 美國眾議院10日提出研究用藥「試用權」法案，目的是讓疾病的末期患者能使用未經獲准的研究用藥來保命。參議院去年8月已通過藥品「試用權」法案，總統川普也曾在今年初的國情咨文中表達支持。全美已有38州完成這項立法。

眾院能源與商業委員會提出的法案中，對「適用病人」的定義是「依照疾病的階段或情況，病人有合理的可能性會在幾個月內去世；或者某種疾病或狀況將造成高度不可逆轉的發病率，可能造成病人明顯早逝者」。

法案並規定，病人須先用盡所有獲准的治療選項，及使用已經通過第一階段（Stage 1，即安全性評估）臨床實驗的藥品。

病人的主治醫師必須向藥廠提出「嚴重不利狀況」報告。

另外，美國食品藥物管理局（FDA）不得以這類藥品的任何不利臨床結果為由，「延遲或負面影響」藥品的審查與核准。

眾院能源與商業委員會主席華登表示，「經過數月的慎重討論，我們相信此案已經能夠在眾院付諸表決」。

大力倡議「試用權」法的高華德研究所指出，這將使數百萬沒有其他醫治方法的病人，能有保命的機會。

不過，FDA在國會作證時一再主張，99%的這類患者應該依照FDA的「愛心用藥計畫」，取得藥效未經證實的研究用藥。

FDA一貫主張「末期病」患者須有明確定義，否則可能會造成濫用，因為將有眾多病患取得未獲准藥物，這不僅危險，對病人也沒有幫助。

哈佛大學醫學院教授亞佛倫指出，「試用權」最令人擔心的後果之一，就是病人可以繞過FDA，直接從藥廠取得藥效還未經證實的藥品，減弱美國決定一款新藥是否有效的能力，也讓醫師更難登記採用新療程的病患。